Wilmar Mejía aseguró que le llegó información que confirmaría que Miguel Huertas sí habría viajado a Venezuela: “el general tendrá que hablar”

El general Juan Miguel Huertas, jefe de comando de personal del Ejército y Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), están en el centro de la tormenta política del país luego de que audios, mensajes y otros archivos encontrados en un celular que estaba en manos de alias Calarcá -jefe de una facción de las disidencias de las Farc- los vincularan, presuntamente, con el grupo ilegal.

Entre acusaciones sobre presunta filtración de información sensible del Estado y utilización de los recursos públicos para proteger a miembros de las disidencias, ambos funcionarios también fueron mencionados como los supuestos artífices de un viaje a Venezuela, en donde recogerían información sobre “camaradas” de la disidencia.

“Él es el general que acompañará a Wilmar el día que vayan a darle las pruebas de lo de la muerte del camarada en territorio venezolano”, dijo Calarcá en uno de los mensajes que se encontró en su teléfono.

Al respecto, Mejía aseguró que nunca ha ido a Venezuela ni ha sostenido reuniones con jefes de disidencias. Sin embargo, en una entrevista reciente con W Radio, aseguró que le llegó información que confirmaría que Huertas sí habría viajado.

“Según lo que acabo de recibir, el general Huertas hizo un viaje, por ese el general Huertas tendrá que hablar. Creo que en las condiciones actuales de Venezuela, que un general de la república, retirado o activo se vaya a ese viaje sin autorización de sus comandantes haría que ese general no estuviera muy cuerdo, corre mucho riesgo de no volver”, aseguró.

Además, añadió que a pesar de la información que recibió, confía en Huertas: “él no lo hizo, estoy seguro”, explicando que un acto así violaría todos los procesos institucionales a los que ambos se rigen.

Huertas se pronunció al respecto en días pasados. En conversación con Noticias Caracol, dijo: “Nunca he ido a Venezuela. Lo que sí puedo decir es que hay militares activos y retirados que lo único que quieren es hacerme un montaje”.

Desde aquel testimonio, Huertas no ha vuelto a pronunciarse.

