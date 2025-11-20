La doble moral de Petro: pide perdón por los bombardeos, pero los justifica

La polémica por el bombardeo en el Guaviare, en el que murieron siete menores reclutados por la estructura de Iván Mordisco, incluida una niña de apenas 11 años, no solo tiene que ver con la crudeza de la operación militar. El debate, que no deja de escalar, se concentra ahora en la doble moral del presidente Gustavo Petro, quien intenta justificar el ataque, pese a que durante años fue una de las voces más duras contra los bombardeos cuando estos dejaban muertos a niños y adolescentes en campamentos guerrilleros.
Hoy, como presidente, Petro defiende lo que antes condenaba, y lo hace con un discurso que busca trasladar la responsabilidad hacia los jefes criminales mientras minimiza la dimensión de autorizar una operación militar que terminó con la vida de varios niños.