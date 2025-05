“No han cumplido”: manifestantes increpan a Wilson Arias durante las marchas del 1° de mayo

“Estamos diciéndole al compañero Wilson Arias, que me conoce y lo conozco, llevamos dos años y medio en diálogos con el Gobierno Nacional por diferentes propuestas: parar los desalojos en la ciudad, construir una política pública de vivienda popular (...)” , dijo la vocera indígena ante la mirada de decenas de personas que participaban en la marcha.

El momento quedó registrado en varios videos difundidos en redes sociales, en los que se observa cómo una mujer, con un megáfono en mano, expresa su inconformidad frente al congresista, a quien acusa de no haber cumplido con promesas hechas durante mesas de diálogo con el Gobierno Nacional.

Mientras caminaba en frente suyo, la mujer insistía en expresar su molestia:

“En dos años el Gobierno no ha resuelto nada, no nos han cumplido. Yo sé quién es usted y usted sabe quién soy yo, entonces no mienta”.