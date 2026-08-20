“El terremoto puso a prueba al sistema eléctrico; El Niño será el próximo gran desafío”: gerente de XM

El sismo del pasado 10 de agosto puso a prueba la capacidad de respuesta y la resiliencia del sistema eléctrico colombiano. La desconexión abrupta de cerca de 18% de la demanda provocó un fuerte desbalance que, según Juan Carlos Morales, gerente de XM, pudo haber derivado en un apagón nacional.
El episodio también dejó importantes lecciones sobre los desafíos que enfrenta Colombia en materia energética. En entrevista con EL COLOMBIANO, Morales explicó cómo se logró estabilizar el sistema y recuperar la mayor parte de la demanda tras el terremoto.
Puede leer: “Estuvimos muy cerca de que el terremoto provocara un apagón nacional”: gerente de XM
Además, advirtió sobre los retos que se vienen: un fenómeno de El Niño fuerte, que exigiría llevar al máximo la generación térmica, así como las restricciones que persisten en la infraestructura de transmisión.