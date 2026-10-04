“Me rehúso a creer que me quieran meter en una bolsa”: alcalde Yahir Acuña le responde a De la Espriella

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, respondió en la tarde de este domingo al presidente Abelardo De la Espriella por un video que el mandatario publicó en redes sociales sobre un episodio ocurrido durante el evento “El Milagro de las Regiones”, en Coveñas.
Durante el encuentro celebrado en la base de Infantería de Marina en esa región, el jefe de Estado le dijo a Acuña, presente en el lugar, que “bajo el esquema suyo de corrupción yo no trabajo. Sincelejo lo sabe, todo Sucre lo sabe, lo que usted ha hecho con la plata del pueblo sincelejano”.
Lejos de parar, De la Espriella siguió: “¿Usted cree que yo voy a confiar en una persona que tiene 13 procesos por corrupción? ¿Usted cree que yo voy a permitir que usted siga haciendo lo que sabe hacer que es politiquería? Sincelejo y Sucre tendrán inversión, pero no tendrán cheques en blanco”.
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Ante esto, Acuña aseguró que el video está “editado y manipulado digitalmente” y le pidió al presidente que publique la grabación completa.
Según el alcalde, en las imágenes completas se observa cómo fue intimidado con fusiles durante el evento y cómo un hombre armado permaneció detrás de él durante buena parte de la actividad.
“Se me quitó, igual que en el evento, el legítimo derecho a la contradicción, el legítimo derecho a la réplica”, dijo Acuña.