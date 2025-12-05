Video | Así fue la participación de Zulma Guzmán en Shark Tank Colombia

Como Zulma Guzmán Castro fue identificada la mujer que hoy permanece fuera del país y que es señalada de estar detrás del envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá, en un caso de intoxicación con talio ocurrido el pasado 5 de abril.

La Interpol ya se sumó a la búsqueda de esta mujer, emitiendo una Circular Roja con el fin de que los 196 países puedan ayudar a localizar a Guzmán Castro, de quien se supo que viajó a Argentina y, posteriormente, tuvo movimientos en Brasil, España y Reino Unido.

Entérese: ¿Qué se sabe de Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada de envenenar con talio a dos menores en Bogotá?

Sobre este caso, las autoridades determinaron que la mujer habría coordinado el envío a domicilio de frambuesas achocolatadas en una caja de regalo a una casa del barrio Rosales, en el norte de la capital. En ese lugar se encontraban tres estudiantes al cuidado de un joven de 21 años —hermano mayor de una de ellas—, quienes estaban preparando unas galletas.

Tras probar las frutas, las niñas comenzaron a sentirse mal y fueron trasladadas al hospital Fundación Santa Fe. El mismo día de los hechos falleció una menor y, a los cuatro días, murió otra. La otra adolescente y el joven adulto sobrevivieron, aunque con secuelas.