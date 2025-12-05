x

Video | Así fue la participación de Zulma Guzmán en Shark Tank Colombia

La mujer, principal sospechosa del envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores en Bogotá, permanece en Argentina. Sobre ella hay una Circular Roja para dar con su paradero.

  Así fue la participación de Zulma Guzmán en Shark Tank Colombia. FOTO: Captura de video
Sandra Segovia Marín
Digital - Alcance

hace 17 minutos
Como Zulma Guzmán Castro fue identificada la mujer que hoy permanece fuera del país y que es señalada de estar detrás del envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá, en un caso de intoxicación con talio ocurrido el pasado 5 de abril.

La Interpol ya se sumó a la búsqueda de esta mujer, emitiendo una Circular Roja con el fin de que los 196 países puedan ayudar a localizar a Guzmán Castro, de quien se supo que viajó a Argentina y, posteriormente, tuvo movimientos en Brasil, España y Reino Unido.

Sobre este caso, las autoridades determinaron que la mujer habría coordinado el envío a domicilio de frambuesas achocolatadas en una caja de regalo a una casa del barrio Rosales, en el norte de la capital. En ese lugar se encontraban tres estudiantes al cuidado de un joven de 21 años —hermano mayor de una de ellas—, quienes estaban preparando unas galletas.

Tras probar las frutas, las niñas comenzaron a sentirse mal y fueron trasladadas al hospital Fundación Santa Fe. El mismo día de los hechos falleció una menor y, a los cuatro días, murió otra. La otra adolescente y el joven adulto sobrevivieron, aunque con secuelas.

Participación de Zulma Guzmán Castro en Shark Tank Colombia

Zulma Guzmán Castro figura como la fundadora de Car‑B, una app de alquiler de autos eléctricos y de gasolina que permite a los usuarios reservar un vehículo por horas como alternativa de transporte, reduciendo así la necesidad de comprar un carro. Los precios dependían del tipo de vehículo y del tiempo de uso: los alquileres se cobraban por hora y, presuntamente, rondaban entre COP 18.000 y COP 22.000 por hora.

Resulta que Guzmán Castro se presentó en el programa Shark Tank Colombia, un reality transmitido por el canal Sony, enfocado en negocios internacionales y basado en el programa Dragons’ Den (original de Japón), donde los participantes presentan sus negocios o ideas ante inversionistas para buscar un patrocinio.

La intención es convencer al jurado mediante una presentación o pitch para que decidan invertir su propio dinero en la propuesta presentada por los pequeños emprendedores. En uno de los capítulos, la sospechosa comentó que tenía 450 usuarios y que 30 de ellos estaban activos. Su propuesta fue aceptada.

Según los investigadores de la Fiscalía, este crimen estaría motivado por venganza, ya que Guzmán habría sostenido un “vínculo cercano” con el padre de una de las menores.

