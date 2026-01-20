Dos nuevos accidentes ferroviarios en España: un muerto y más de 15 heridos en Cataluña

En medio de un temporal de nieve y fuertes vientos, y a pocas horas del accidente ferroviario del domingo que dejó más de 40 muertos y decenas de heridos en Andalucía, Cataluña registró este martes dos nuevos incidentes en su red ferroviaria.



El primero ocurrió entre los municipios de Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, provincia de Barcelona, donde un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló luego de que un muro de contención cayera sobre las vías. Según el balance más reciente de las autoridades, el accidente dejó al menos 20 personas heridas y una víctima fatal, el maquinista de la formación.



El segundo incidente se registró en la provincia de Girona y obligó a paralizar la circulación de Rodalies entre las estaciones de Maçanet-Massanes y Tordera. En este caso, la presencia de piedras sobre la vía provocó el descarrilamiento de un tren que cubría la línea R1.