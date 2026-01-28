x

Polémica en Italia por llegada de agentes de ICE a Juegos Olímpicos

A pocas semanas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, el anuncio del apoyo de agentes del ICE en las labores de seguridad generó malestar político, generando críticas por parte de los mandatarios locales en este país.

  • Milán y Cortina se preparan para recibir a miles de atletas y visitantes durante los Juegos Olímpicos de Invierno, en medio de un amplio despliegue de seguridad internacional. FOTO: AFP.
Andrea Lara
hace 3 horas
La presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán en Milán-Cortina, ha generado un creciente malestar político y ciudadano en Italia. Legisladores, alcaldes y exfuncionarios han pedido al Gobierno limitar o impedir su participación, al considerar que la agencia arrastra antecedentes polémicos por sus operativos migratorios en territorio estadounidense.

Conozca : Ni las heladas temperaturas los detenidos: millas de estadounidenses marchan contra ICE y política migratoria de Trump

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. UU. confirmará que la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) apoyará labores de seguridad durante el evento. Sin embargo, aclaró que no se realizarán controles migratorios ni operativos policiales en Italia. Según Washington, su función será de coordinación y análisis de riesgos junto al Servicio de Seguridad Diplomática y las autoridades locales.

Pese a esas explicaciones, el anuncio no ha calmado las críticas. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala,fue tajante: aseguró que la ciudad “no necesita a ICE” y calificó a la agencia como una “milicia que mata”, en referencia a recientes tiroteos mortales ocurridos durante operativos en Estados Unidos. “No son bienvenidos en Milán”, afirmó en declaraciones a la radio local.

El ex primer ministro Giuseppe Conte también pidió al Gobierno de Giorgia Meloni “establecer límites claros” frente a la presencia estadounidense, mientras otros legisladores advirtieron que los agentes “no deben poner un pie en Italia”. Para varios sectores políticos, la seguridad del evento debe recaer exclusivamente en fuerzas italianas y organismos diplomáticos.

Lea también: Agentes federales de inmigración mataron a tiros a otra persona en Mineápolis, EE. UU.

Por su parte, el Ministerio del Interior italiano explicó que únicamente participarán investigadores especializados y que trabajarán dentro de misiones diplomáticas, sin operaciones en terreno. El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos añadió que no coordina directamente con agencias de inmigración para la ejecución de los Juegos.

Aun así, la opinión pública teme que la presencia de ICE pueda enviar un mensaje político erróneo en un evento que busca proyectar cooperación internacional y celebración deportiva.

