Al menos 21 muertos y decenas de heridos por descarrilamiento de trenes en España

El accidente ocurrió al final de la tarde del domingo cerca de la estación de la población de Adamuz, en la provincia de Córdoba (Andalucía, sur). FOTO AFP / @ELEANORINTHESKY vía X

Al menos 21 fallecidos y decenas de heridos, varios de ellos graves, dejó este domingo un aparatoso accidente en el sur de España entre un tren que descarriló y colisionó con otro que circulaba por la vía contraria. El accidente ocurrió al final de la tarde del domingo cerca de la estación de la población de Adamuz, en la provincia de Córdoba (Andalucía, sur).

“Hay 21 fallecidos”, confirmó la Guardia Civil en un breve mensaje enviado a la agencia AFP. “La situación tiende a que la cifra de fallecidos aumente”, señaló a periodistas Antonio Sanz, encargado consejero de sanidad de Andalucía, quien dijo que el número de heridos ascendía a, por lo menos, 73, varios de ellos muy graves. El accidente se produjo cuando un tren de la empresa española Iryo que iba de la ciudad andaluza de Málaga a Madrid descarriló, “invadiendo la vía contigua”, por donde iba un tren de otra empresa, Renfe, con el que colisionó y “que también ha descarrilado”, indicó en X Adif, el gestor público de la red de trenes.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, que seguía los sucesos desde las oficinas de Adif en Madrid, indicó que “el impacto ha sido terrible, provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo”. Sanz dijo que parte de los vagones de uno de los trenes ha caído “por un talud de 4 metros”.

“Amasijos de hierro”

“El problema es que están los vagones retorcidos. Entonces los hierros están retorcidos con las personas dentro. Hay unos amasijos de hierro, de sillones, de asientos está todo muy, muy deshecho”, dijo a la televisión pública TVE Francisco Carmona, jefe de bomberos de Córdoba. “Hemos tenido incluso que retirar a alguna persona fallecida para poder acceder a algún vivo. Están siendo labores complicadas, duras”, agregó.

Las autoridades no adelantaron por lo pronto las posibles causas del accidente. Imágenes en la televisión pública mostraban los trenes que habían descarrilado rodeados de numerosas personas y ambulancias, mientras miembros de los servicios de emergencia trabajaban para ayudar a los heridos. También numerosos voluntarios de Adamuz se acercaban para colaborar para atender a los afectados, según mostraban los medios locales. Un periodista de la radio pública RNE, que viajaba en uno de los trenes, relató a la televisión pública TVE que se sintió como “un terremoto” que estremeció el vagón.

“Una película de terror”

“Esto parece una película de terror”, narró a la cadena La Sexta Lucas Meriako, que iba en el tren de Iryo. “Se sintió un golpe muy fuerte por detrás y la sensación de que todo el tren se iba a caer, a romper (...) Había muchos heridos por los vidrios”. Según los medios españoles, más de 300 personas iban en el tren de Iryo y más de 100 en el otro tren, de Renfe.

Unos 40 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias con una quincena de vehículos se desplazaron a la zona de impacto. FOTO AFP