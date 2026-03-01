x

Esta es la lista de los líderes iraníes que murieron en los bombardeos de EE. UU. e Israel

Alí Jameneí y la cúpula militar iraní murieron en bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel, según confirmaron autoridades israelíes y estadounidenses.

  • Israel Defense Forces dijo que todos los altos líderes de Irán fueron asesinados. FOTO: IDF.
    Israel Defense Forces dijo que todos los altos líderes de Irán fueron asesinados. FOTO: IDF.
El Colombiano
El Colombiano
hace 55 minutos
bookmark

Las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron este domingo la lista de altos cargos iraníes que, según esa institución, murieron durante los bombardeos coordinados con Estados Unidos contra Irán.

Entre los fallecidos figura el líder supremo, Alí Jameneí, quien murió el sábado 28 de febrero.

Aunque desde Teherán se desmentía su fallecimiento, el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, vieron fotografías del cadáver, confirmando su muerte, según un alto funcionario israelí.

Lea más: Alemania, Francia y Reino Unido advierten a Irán: están listos para “acciones defensivas”

Líderes iraníes muertos tras ataques de EE.UU. e Israel en Irán

También murieron:

-Abdol-Rahim Mosavi, jefe del Estado Mayor iraní.

-Mohammad Hossein Bagheri, exjefe del Estado Mayor.

-Hossein Salami, comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

-Gholam Ali Rashid, comandante del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya (Comando de Emergencia).

-Amir Ali Hajzadeh, comandante de la Fuerza Aérea del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

-Hossein Mahdavi, comandante del Cuerpo Siria-Líbano de la Fuerza Quds.

Cúpula del poder iraní golpeada: Guardia Revolucionaria y aparato nuclear

En un recuento adicional, medios y fuentes oficiales reportaron la muerte de otros altos funcionarios:

-Ali Shamkhani, asesor principal del líder supremo y secretario del Consejo de Defensa.

-Mohammad Pakpour, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

-Amir Nasirzadeh, ministro de Defensa.

-Mohammad Shirazi, jefe de la Oficina Militar del líder supremo.

-Saleh Asadi (o Salah Asadi), alto funcionario de inteligencia y jefe del comando de emergencias de inteligencia.

-Hossein Jabal Amelian, jefe de SPND (organismo vinculado a investigación nuclear).

-Reza Mozaffari-Nia, exjefe de SPND.

Según declaraciones de Trump, el ataque coordinado dejó más de 48 líderes muertos en total.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que prevé operaciones militares durante las próximas cuatro semanas contra Irán, después de que ataques llevados a cabo junto al ejército israelí hayan diezmado la capacidad de defensa de la república islámica.

Calculamos que serán unas cuatro semanas” de ataques, declaró Trump al periódico británico Daily Mail. “Es un país grande, llevará cuatro semanas, o menos”, añadió.

Entérese más: ¿Cómo cayó Alí Jameneí? Detalles del rastreo de la CIA para que Israel y EE. UU. atacaran a Irán

El “Eje del Mal” y el mensaje político de Israel

En su publicación, las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que “todos los altos líderes terroristas del Eje del Terror de Irán han sido eliminados”.

La frase remite a la expresión “Eje del Mal”, utilizada en 2002 por el entonces presidente estadounidense George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando señaló a Irán, Irak y Corea del Norte como parte de esa categoría.

Las FDI también recordaron nombres de dirigentes que murieron previamente en operaciones israelíes, entre ellos Mohammed Sinwar, comandante del ala militar de Hamás; Yahya Sinwar, líder de esa organización; y Hassan Nasrallah, líder de Hezbolá.

El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que los ataques continuarán. Por su parte, Irán respondió con ofensivas en distintos puntos de Oriente Medio.

En la ciudad israelí de Bet Shemesh, cerca de Jerusalén, un ataque dejó nueve muertos y más de 11 personas desaparecidas.

Además: Tres soldados de EE. UU. muertos y cinco heridos graves en la Operación Furia Épica

