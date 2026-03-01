Esta es la lista de los líderes iraníes que murieron en los bombardeos de EE. UU. e Israel

Las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron este domingo la lista de altos cargos iraníes que, según esa institución, murieron durante los bombardeos coordinados con Estados Unidos contra Irán.
Entre los fallecidos figura el líder supremo, Alí Jameneí, quien murió el sábado 28 de febrero.
Aunque desde Teherán se desmentía su fallecimiento, el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, vieron fotografías del cadáver, confirmando su muerte, según un alto funcionario israelí.
Lea más: Alemania, Francia y Reino Unido advierten a Irán: están listos para “acciones defensivas”