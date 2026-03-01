Nueva oleada de misiles iraníes deja heridos cerca de Jerusalén

Tras la más reciente ofensiva de misiles disparados desde Irán, los equipos de emergencia israelíes desplegaron operativos en las cercanías de Jerusalén para atender a personas afectadas.
En un comunicado, el servicio de socorro Magen David Adom indicó que sus unidades médicas asistían a varios pacientes en la región de Jerusalén.
De acuerdo con información de AFP, la policía israelí informó que adelanta inspecciones en distintos puntos del área, luego de recibir reportes sobre la caída de fragmentos de misiles interceptores en varios sectores.
En grabaciones difundidas en redes sociales se observa una vía completamente cubierta de restos y destrozos, además de un vehículo que quedó parcialmente atrapado dentro de un amplio cráter abierto en el pavimento.