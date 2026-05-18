Trump retira demanda millonaria por filtración de sus impuestos en EE. UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, retiró el lunes una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en la que reclamaba 10.000 millones de dólares en daños y perjuicios por la filtración de sus declaraciones de impuestos.
El presidente y sus dos hijos Eric y Donald Jr, así como la empresa familiar de Trump, anunciaron que retiraban la demanda presentada en Florida, al mismo tiempo que el Departamento de Justicia anunciaba que parte del acuerdo económico pactado con el mandatario estaría destinado a un fondo para combatir “la politización de la justicia”.
Un antiguo contratista del IRS fue condenado en 2023 por filtrar a los medios las declaraciones de impuestos de Trump y de otros estadounidenses adinerados, y recibió por ello una pena de cinco años de cárcel.