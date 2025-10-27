x

Así fue la victoria del partido de Javier Milei en las legislativas de Argentina

La Libertad Avanza, partido del presidente, se impuso por casi 7 puntos porcentuales sobre el peronismo en las elecciones de medio término para renovar el Congreso de ese país.

  El presidente Javier Milei calificó los resultados de las elecciones legislativas como "históricas". FOTO AFP
    El presidente Javier Milei calificó los resultados de las elecciones legislativas como “históricas”. FOTO AFP
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
27 de octubre de 2025
bookmark

El partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, obtuvo un contundente triunfo este domingo en las elecciones legislativas en Argentina con más del 40 % de los votos, según datos oficiales del ministerio del Interior.

Le puede interesar: Escándalo de posible corrupción salpica a hermana de Milei en Gobierno de Argentina.

El resultado trae alivio al gobierno que llevó a Milei a pedir un rescate financiero al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había condicionado su apoyo al resultado electoral.

De acuerdo a los resultados parciales, La Libertad Avanza triunfó sobre el peronismo, que obtuvo 31,64 % a nivel nacional, con más del 90 % de los votos escrutado. En tercer lugar quedó Provincias Unidas, un bloque que busca romper con la polarización y recaudó 7,1% de los votos.

Estas elecciones tenían como objetivo renovar 127 de las 257 curules de la Cámara de Diputados para el periodo legislativo 2025-2029, así como 24 de las 72 del Senado Nación para el período 2025-2031.

Con este resultado provisorio, el oficialismo amplía su bancada y se acerca al tercio que necesita en ambas cámaras para blindar sus vetos, pero deberá forjar alianzas con otras fuerzas para avanzar en reformas estructurales.

“Milei querido, el pueblo está contigo”, cantaban cientos de simpatizantes del presidente frente al búnker de LLA en Buenos Aires.

“Estoy con mucha felicidad y entusiasmo. No esperaba un número tan grande”, dijo a la AFP Facundo Campos, un consultor de marketing de 38 años. “Lo grité como si fuera el gol del último mundial de Argentina campeón”, agregó.

Ante estos resultados, Milei aseguró que Argentina superó “el punto bisagra” y prometió “avanzar en el camino reformista” luego de imponerse en las legislativas de este domingo, en un espaldarazo a su gestión casi dos años después de iniciar su gobierno.

“Ha sido un día histórico para Argentina. Hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, dijo Milei en un discurso ante sus simpatizantes.

El oficialismo logrará desde el próximo 10 de diciembre el tercio en la Cámara de Diputados para blindar los vetos presidenciales a sus proyectos resistidos por el Congreso, aunque en el Senado deberá forjar alianzas para avanzar en reformas estructurales que requieran mayorías.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

