Irán asegura que atacó dos barcos en el estrecho de Ormuz; precio del petróleo vuelve a subir

Un buque de carga con bandera de Tailandia fue atacado este 11 de marzo cerca del cruce estratégico del Estrecho de Ormuz, en un incidente que dejó al menos tres tripulantes desaparecidos y elevó la tensión en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.
El barco, identificado como MAYUREE NAREE Bangkok, navegaba en aguas cercanas a Irán cuando fue impactado en la zona de la popa. A bordo viajaban 23 tripulantes y los primeros reportes indican que tres de ellos no han sido localizados tras el ataque.
Datos de tráfico marítimo de la plataforma MarineTraffic señalan que la embarcación había zarpado desde Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, y tenía como destino la India cuando ocurrió el incidente.
El ataque ocurre en medio de crecientes tensiones en el Golfo Pérsico, una zona por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercia en el mundo.
