“No estamos preparados ni tenemos intención de tomar acción militar en Venezuela”: Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos defendió ante el Senado una hoja de ruta gradual, sin plazos definidos ni acción militar inmediata, con el petróleo como eje de presión.

  Estados Unidos prevé reabrir su presencia diplomática en Caracas. Además, le dará tiempo y espacio a Delcy Rodríguez para adaptarse a sus demandas antes de planear una intervención. FOTO: AFP
    Estados Unidos prevé reabrir su presencia diplomática en Caracas. Además, le dará tiempo y espacio a Delcy Rodríguez para adaptarse a sus demandas antes de planear una intervención. FOTO: AFP
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Tras una extensa audiencia en el Senado de Estados Unidos, la estrategia de Washington frente a Venezuela quedó expuesta entre matices, cautelas y tensiones internas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, compareció durante casi tres horas ante el Comité de Relaciones Exteriores y delineó la hoja de ruta que la administración de Donald Trump proyecta para el país caribeño tras la captura de Nicolás Maduro y la instalación de una transición encabezada por Delcy Rodríguez.

Le recomendamos leer: Los 12 puntos de la gran disrupción: el primer año del mundo bajo la ley de Donald Trump

Uno de los mensajes centrales fue el rechazo, al menos por ahora, de una nueva acción militar. “Les puedo asegurar con total certeza que no estamos preparados, ni tenemos intención, ni prevemos tener que tomar ninguna acción militar en Venezuela en ningún momento”, dijo. Sin embargo, en un documento escrito entregado a los congresistas —que no leyó durante la audiencia— dejó constancia de que Washington se reserva la opción de recurrir a la fuerza.

En paralelo, el secretario de Estado anticipó un movimiento clave en el frente diplomático: la reapertura de una presencia formal de Estados Unidos en Caracas.

Según explicó, un equipo ya se encuentra evaluando las condiciones para avanzar en ese paso, que permitiría a Washington contar con información directa y mantener interlocución no solo con autoridades del poder de facto, sino también con sectores de la sociedad civil y de la oposición. La misión estaría liderada por la diplomática Laura Dogu.

Lea más: Guiño a Machado: Trump contempla incluir a María Corina en transición política de Venezuela

El manejo de los recursos petroleros concentró buena parte del debate. Rubio reiteró que la Casa Blanca contempla autorizar la venta de crudo venezolano actualmente sancionado, pero con una condición central: los ingresos no llegarán directamente al gobierno.

Los fondos serían depositados en cuentas bajo supervisión del Departamento del Tesoro, con el objetivo de destinarlos a servicios básicos como salud y seguridad.

La transición

En cuanto al horizonte democrático, Rubio se mostró optimista. Reconoció ante sus antiguos colegas en el Senado que el proceso será complejo y prolongado, y que no habrá cambios inmediatos.

Aun así, sostuvo que en pocas semanas se ha avanzado más de lo previsto. Entre los ejemplos citó la liberación de presos políticos. Las cifras sobre excarcelaciones, no obstante, son objeto de controversia. Tras la captura de Maduro, EE. UU. exigió la liberación de más de 900 detenidos por razones políticas.

Mientras el ministro del Interior, Diosdado Cabello, asegura que más de 800 personas han salido de prisión, la ONG Foro Penal solo ha podido verificar 266 liberaciones.

Conozca: La amenaza de muerte que habría recibido Delcy Rodríguez de EE. UU. tras la captura de Maduro: “Nos dieron 15 minutos”

El papel de Delcy Rodríguez también emergió como un punto sensible. Al ser consultado sobre cuánto tiempo toleraría Washington un gobierno liderado por ella antes de una transición plena, Rubio esquivó un cronograma concreto y se limitó a afirmar que la situación no puede prolongarse indefinidamente.

Marco Rubio puso a Gustavo Petro como ejemplo

En medio de la audiencia, cuando Rubio estaba hablando sobre la transición política que debe atravesar el país, puso como ejemplo a Colombia, pero no de forma positiva.

“Nuestro deseo es lograr el estado final que deseamos: Venezuela tiene elecciones democráticas legítimas, a veces elige líderes afines a Estados Unidos, a veces elige líderes que quizá no sean los que hubiéramos deseado que ganaran”, dijo, y aseguró que uno de esos casos es la elección del presidente Gustavo Petro.

“Sucede en todo el mundo. No discutimos que Petro sea el presidente legítimamente electo de Colombia y, sin embargo, no siempre habla bien de nosotros”, agregó.

Lea también: Trump destaca la liberación de presos en Venezuela y elogia a Delcy Rodríguez, sucesora del dictador Maduro

