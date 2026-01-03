Gobierno de Estados Unidos habría hecho escala de emergencia en Puerto Rico por estado de salud de Nicolás Maduro

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se entregaron sin resistencia a las fuerzas estadounidenses en Caracas, antes de ser sacados del país para enfrentar cargos en Nueva York.
“Maduro y su esposa, ambos acusados, se rindieron y quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia, asistido por nuestras increíbles fuerzas armadas estadounidenses con profesionalismo y precisión, sin pérdida de vidas estadounidenses”, declaró en una rueda de prensa el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor.
Más de 150 aeronaves participaron en la operación en Venezuela, dice jefe del Estado Mayor de EEUU