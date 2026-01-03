x

Gobierno de Estados Unidos habría hecho escala de emergencia en Puerto Rico por estado de salud de Nicolás Maduro

El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín informó que, por una orden de seguridad emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA), el espacio aéreo que cubre a Puerto Rico quedó temporalmente restringido para aerolíneas de Estados Unidos.

  • Imagen de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos. FOTO: AFP.
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se entregaron sin resistencia a las fuerzas estadounidenses en Caracas, antes de ser sacados del país para enfrentar cargos en Nueva York.

Maduro y su esposa, ambos acusados, se rindieron y quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia, asistido por nuestras increíbles fuerzas armadas estadounidenses con profesionalismo y precisión, sin pérdida de vidas estadounidenses”, declaró en una rueda de prensa el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor.

Puede leer: Trump dice que Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta que haya una transición: “no tenemos miedo de poner soldados en tierra”

Más de 150 aeronaves participaron en la operación en Venezuela, dice jefe del Estado Mayor de EEUU

Imagen de la captura de Maduro.
Imagen de la captura de Maduro.

Para de emergencia en Puerto Rico

A través de su red social Truth Social, Trump informó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos y sacados de Venezuela y que ambos eran trasladados a Estados Unidos, donde el mandatario venezolano deberá comparecer ante un juez en Nueva York.

Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país”, escribió el jefe de la Casa Blanca.

En las últimas horas, Telemundo 47 reveló, citando una fuente cercana al gobierno estadounidense, que la aeronave que trasladaba a Maduro hacia territorio norteamericano realizó un aterrizaje de emergencia en la base militar Ramey, ubicada en Aguadilla, Puerto Rico.

Lea más: Tras capturar a Maduro, Trump lanza otra vez dura advertencia a Petro: “Tiene que cuidarse”

Según esas fuentes, la escala se produjo por una “emergencia médica” del líder chavista.

No obstante, aclararon que se trató de “una parada muy corta”. Tras el aterrizaje, la aeronave retomó su trayecto hacia alta mar, desde donde Maduro sería trasladado a una embarcación que lo conduciría finalmente a Nueva York, donde enfrentará el proceso judicial.

Gobierno de Estados Unidos habría hecho escala de emergencia en Puerto Rico por estado de salud de Nicolás Maduro

En paralelo, las autoridades de Puerto Rico informaron que desde hace varias horas el espacio aéreo de la isla permanece cerrado de manera temporal, en cumplimiento de una orden de seguridad emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), en medio del actual contexto de máxima tensión regional.

