La red de hombres que graban y venden imágenes de mujeres en bares y discotecas en el mundo

Una investigación encubierta y realizada por la cadena BBC sacó a la luz al menos 65 canales en los que hombres grababan a mujeres sin su permiso mientras ellas disfrutaban de su vida nocturna en bares y discotecas alrededor del mundo. El reportaje reveló que los integrantes de estas redes subían los videos a plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y obtenían ingresos por el contenido publicado. No obstante, lo que ha generado mayor sorpresa es que la gran mayoría de las mujeres eran captadas mientras usaban faldas o vestidos, ya que los ángulos empleados eran bajos para mostrar sus piernas o incluso sus zonas íntimas. Lea también: Modelo colombiana admitió ante una corte en Georgia haber lavado entre 25 y 65 millones de dólares en EE. UU. La BBC logró localizar a 50 mujeres que habían sido grabadas, y una joven de 21 años comentó sentirse “paranoica” al salir de su casa, ya que desconocía por completo el video en el que aparecía. Los contenidos publicados habían acumulado al menos 3.000 millones de visualizaciones y se filmaban en países y ciudades como Londres, Oslo, Miami y Bangkok, aunque especialmente en Manchester, Inglaterra.

Mujeres siendo grabadas en la calle. FOTO: Tomada de la BBC

El artículo del medio citado también reveló que el principal atractivo de este contenido era la aparición de mujeres jóvenes vestidas con faldas, vestidos y tacones, mientras caminaban por las calles de Manchester, por ejemplo, deteniéndose para observar los lugares que planeaban visitar. Entre los sospechosos de esta actividad se encontraba un taxista y otros dos hombres que viajaron desde Suecia al Reino Unido exclusivamente para llevar a cabo estas prácticas. Incluso se conoció de otros dos individuos radicados en Noruega y Mónaco, cuya identidad no se logró determinar.