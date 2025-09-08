Bombardeo ruso destruyó la casa del futbolista ucraniano Sudakov, compañero de Richard Ríos en el Benfica

El centrocampista ucraniano Heorhiy Sudakov, de 23 años, jugador de la selección nacional de su país y reciente fichaje del Benfica de Portugal, perdió su apartamento en un ataque ruso contra Kiev que dejó graves destrozos en el distrito Svyatoshyns’kyi, al sureste de la capital.
El futbolista compartió imágenes del estado de su vivienda después del impacto de un dron Shahed el domingo 7 de septiembre, en las que se aprecia el techo desplomado, ventanas destrozadas y montones de escombros alrededor del edificio.