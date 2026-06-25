¿Cómo usar ‘Venezuela te busca’ para localizar desaparecidos por el terremoto en el vecino país?

En medio de la tragedia que vive Venezuela tras los sismos ocurridos el pasado miércoles, con intensidades de 7,1 y 7,5, y que ha dejado pérdidas humanas y graves daños estructurales, surgió una iniciativa para reportar a familiares desaparecidos. Esta es la plataforma ‘Venezuela te busca’, que funciona como una herramienta digital colaborativa diseñada para centralizar la información sobre personas desaparecidas y encontradas tras los terremotos ocurridos el 24 de junio de 2024 en el vecino país. Lea también: ¿Cómo localizar o reportar desaparecidos tras el terremoto en Venezuela? Estos son los canales habilitados La iniciativa ciudadana fue desarrollada por la emprendedora Julia Alessandra Mariano y busca facilitar el reencuentro de familiares en medio de la emergencia. Sin embargo, se advierte que no es un registro oficial del gobierno y los datos publicados son responsabilidad exclusiva de quien los envía, y la plataforma no verifica la información de manera independiente.

¿Cómo funciona la página ‘Venezuela te busca’?

Cuando las personas ingresan al sitio venezuelatebusca.com, los ciudadanos pueden elegir entre reportar a una persona desaparecida, notificar que alguien ha aparecido o consultar algún reporte. Para reportar un desaparecido, se debe diligenciar en la página un formulario con la descripción física de la persona, una fotografía, el último lugar donde se tuvo noticia de ella y datos de contacto de referencia para la verificación. Puede leer: Google avisó del terremoto de Venezuela a usuarios Android: así puede activar estas alertas en su teléfono

Respecto a la consulta de reportes, la plataforma permite a los allegados revisar la base de datos para buscar coincidencias. El portal incluye herramientas de búsqueda que permiten filtrar los resultados por nombre, edad o ubicación. Además del registro, el portal ofrece acceso a números de emergencia para apoyar a los afectados durante la contingencia sísmica. Hasta las 4:15 p. m. del jueves, 25 de junio, en la plataforma han registrado 23.611 personas, de las cuales 2.745 han sido localizadas y 20.866 están pendientes por localizar.

Además de la plataforma ‘Venezuela te busca’, existe otra herramienta digital similar denominada desaparecidosterremotovenezuela.com; al igual que la página anteriormente mencionada, este portal parece funcionar con mayor estabilidad técnica en comparación con otras iniciativas similares en medio de la emergencia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bajo el mensaje “Reconectemos a cada familia”, el sitio sirve como un espacio donde cualquier ciudadano puede reportar a personas con las que no ha podido establecer contacto tras el sismo. Siga leyendo: Más de 40.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en plataforma ciudadana tras terremotos en Venezuela

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