¿Cómo usar ‘Venezuela te busca’ para localizar desaparecidos por el terremoto en el vecino país?

En medio de la tragedia que vive Venezuela tras los sismos ocurridos el pasado miércoles, con intensidades de 7,1 y 7,5, y que ha dejado pérdidas humanas y graves daños estructurales, surgió una iniciativa para reportar a familiares desaparecidos.
Esta es la plataforma ‘Venezuela te busca’, que funciona como una herramienta digital colaborativa diseñada para centralizar la información sobre personas desaparecidas y encontradas tras los terremotos ocurridos el 24 de junio de 2024 en el vecino país.
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La iniciativa ciudadana fue desarrollada por la emprendedora Julia Alessandra Mariano y busca facilitar el reencuentro de familiares en medio de la emergencia. Sin embargo, se advierte que no es un registro oficial del gobierno y los datos publicados son responsabilidad exclusiva de quien los envía, y la plataforma no verifica la información de manera independiente.