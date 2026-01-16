x

“Si me toca ir, lo haré caminando, no arrastrada”: Delcy Rodríguez sobre posible visita a EE.UU. UU. tras encuentro de Machado con Trump

La presidenta encargada se refirió a un posible encuentro con el mandatario estadounidense tras la reunión de este con la opositora María Corina Machado enWashington. Rodríguez también insistió en su defensa a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

  Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela el pasado 5 de enero, dos días después de la captura y extracción de Nicolás Maduro de Caracas. FOTO: AFP
    Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela el pasado 5 de enero, dos días después de la captura y extracción de Nicolás Maduro de Caracas. FOTO: AFP
  "Si me toca ir, lo haré caminando, no arrastrada": Delcy Rodríguez sobre posible visita a EE.UU. UU. tras encuentro de Machado con Trump
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

La presidenta encargada de Venezuela aseguró este jueves no tener miedo a enfrentar diplomáticamente a Estados Unidos, que bombardeó el país hace casi dos semanas y depuso a Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez presentó el mensaje anual de Maduro ante el Parlamento. Ella era su vicepresidenta y asumió el poder tras la incursión estadounidense del 3 de enero.

Lea aquí: Revelan documentos sobre donaciones de Delcy Rodríguez para acercarse a Trump en 2016

Su gestión avanza bajo presión del presidente Donald Trump, con quien suscribió acuerdos energéticos y accedió a la liberación de presos políticos.

“Si me toca ir, lo haré caminando, no arrastrada”: Delcy Rodríguez sobre posible visita a EE.UU. UU. tras encuentro de Machado con Trump

“Sabemos que son muy poderosos, sabemos que son una potencia nuclear letal (...). No tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde”, dijo Rodríguez.

“Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada”, añadió. “Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo; y con los Estados Unidos también”.

Siga leyendo: Delcy Rodríguez habría solicitado una visita a la Casa Blanca durante el viaje de María Corina Machado

Rodríguez habló el miércoles por teléfono con Trump, quien la definió como “una persona estupenda”. Dijo también que todo iba “muy bien” en Venezuela.

Ya el jueves, el mismo día que Rodríguez habló ante el Parlamento venezolano, el presidente estadounidense recibió en Washington a la líder opositora María Corina Machado, quien le regaló la medalla del Premio Nobel de la Paz que ella recibió en diciembre en Noruega.

Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron llevados a Nueva York para enfrentar a la justicia por narcotráfico.

“El pueblo está esperando convivencia, tolerancia, respeto, respeto a la dignidad”, expresó Rodríguez. “Es ese mismo respeto que le hemos pedido al gobierno de los Estados Unidos, respeto por la dignidad del presidente Nicolás Maduro y respeto por la dignidad e integridad de la primera dama”.

La nueva gobernante presentó datos de crecimiento de la economía y de la producción petrolera, en 1,2 millones de barriles diarios.

Entregó igualmente un proyecto de reforma a la ley de Hidrocarburos inspirado en la llamada ley antibloqueo, un instrumento legal de 2020 que permitió inversiones bajo un velo de hermetismo para sortear las sanciones que impuso Estados Unidos desde 2019.

Le puede interesar: Gobierno confirmó reunión entre Petro y Delcy Rodríguez en la Casa de Nariño

El interinato de Rodríguez se extiende hasta por seis meses, cuando tocará determinar la ausencia total de Maduro y llamar a elecciones.

Rodríguez insistió en defender que Maduro está aún al frente del gobierno.

