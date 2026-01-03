Rusia, Irán y Cuba: así reaccionaron los aliados de Venezuela a las acciones militares de EE. UU.

Los principales aliados internacionales de Venezuela reaccionaron con dureza este sábado al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una incursión militar a gran escala contra el país y la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Rusia, Irán y Cuba rechazaron la acción de Washington y denunciaron una supuesta violación de la soberanía venezolana.
Trump confirmó la operación a través de su red Truth Social, donde aseguró que Estados Unidos llevó a cabo “con éxito” un ataque a gran escala contra Venezuela y que Maduro fue capturado y sacado del país junto a su esposa. Según el mandatario, la operación se realizó en colaboración con fuerzas del orden estadounidenses.
