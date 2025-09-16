Luigi Mangione: juez desestimó cargos de terrorismo y programó el juicio para diciembre de 2025

Avanza el proceso judicial contra Luigi Nicholas Mangione, señalado de asesinar en diciembre de 2024 al empresario Brian Thompson, un destacado CEO de la aseguradora UnitedHealthcare. La muerte de Thompson se hizo pública tras el hallazgo de imágenes y videos en los que se observa al joven, de 27 años, ejecutar su macabro plan de sorprender por la espalda al ejecutivo y quitarle la vida con un arma provista de silenciador.
Mangione compareció este martes en una audiencia realizada en un tribunal de Manhattanm, en Nueva York, donde apareció vestido con un uniforme beige de prisionero, esposado y escoltado por varios policías. Allí estuvo rodeado por la prensa y una muchedumbre que clamaba por su inocencia. Entre los asistentes había una mujer disfrazada de Luigi Bros, el hermano de Mario Bros en el videojuego homónimo, quien sostenía un cartel con la foto del acusado y el mensaje: “No culpable, liberen a Luigi”. Otra mujer llevaba una bandera italiana con el lema “la atención médica es un derecho humano”.
Tras su arresto en Altoona (Pensilvania) el 9 de diciembre de 2024, Mangione fue presentado con cargos de asesinato en segundo grado, así como acto de “terrorismo”. No obstante, el juez Gregory Carro determinó este martes que las pruebas aportadas para sustentar el cargo de asesinato en primer grado como acto de terrorismo no eran legalmente suficientes, por lo que decidió desestimarlo. Luigi se había declarado inocente de este y los demás cargos.
“He revisado las pruebas y las mociones (de ambas partes). En lo relativo a los cargos 1 y 2, asesinato como un acto de terrorismo, las pruebas presentadas por el gran jurado fueron legalmente insuficientes”, expresó Carro.