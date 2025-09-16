x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Luigi Mangione: juez desestimó cargos de terrorismo y programó el juicio para diciembre de 2025

Luigi Nicholas Mangione es señalado de asesinar a sangre fría al CEO de la aseguradora UnitedHealthcare, Brian Thompson. La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, pide la pena de muerte para el sospechoso.

  • Así avanza el proceso judicial contra Luigi Nicholas Mangione, el joven señalado de asesinar a Brian Thompson, el CEO de la aseguradora UnitedHealthcare. FOTO: GETTY
    Así avanza el proceso judicial contra Luigi Nicholas Mangione, el joven señalado de asesinar a Brian Thompson, el CEO de la aseguradora UnitedHealthcare. FOTO: GETTY
Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

Avanza el proceso judicial contra Luigi Nicholas Mangione, señalado de asesinar en diciembre de 2024 al empresario Brian Thompson, un destacado CEO de la aseguradora UnitedHealthcare. La muerte de Thompson se hizo pública tras el hallazgo de imágenes y videos en los que se observa al joven, de 27 años, ejecutar su macabro plan de sorprender por la espalda al ejecutivo y quitarle la vida con un arma provista de silenciador.

Mangione compareció este martes en una audiencia realizada en un tribunal de Manhattanm, en Nueva York, donde apareció vestido con un uniforme beige de prisionero, esposado y escoltado por varios policías. Allí estuvo rodeado por la prensa y una muchedumbre que clamaba por su inocencia. Entre los asistentes había una mujer disfrazada de Luigi Bros, el hermano de Mario Bros en el videojuego homónimo, quien sostenía un cartel con la foto del acusado y el mensaje: “No culpable, liberen a Luigi”. Otra mujer llevaba una bandera italiana con el lema “la atención médica es un derecho humano”.

Lea también: Luigi Mangione, el presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare que pasó del anonimato al desprestigio

Tras su arresto en Altoona (Pensilvania) el 9 de diciembre de 2024, Mangione fue presentado con cargos de asesinato en segundo grado, así como acto de “terrorismo”. No obstante, el juez Gregory Carro determinó este martes que las pruebas aportadas para sustentar el cargo de asesinato en primer grado como acto de terrorismo no eran legalmente suficientes, por lo que decidió desestimarlo. Luigi se había declarado inocente de este y los demás cargos.

“He revisado las pruebas y las mociones (de ambas partes). En lo relativo a los cargos 1 y 2, asesinato como un acto de terrorismo, las pruebas presentadas por el gran jurado fueron legalmente insuficientes”, expresó Carro.

El estadounidense de ascendencia italiana también podría enfrentar la pena de muerte en otro proceso a nivel federal, según la petición de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, quien argumentó que el asesinato fue un acto de violencia política, premeditado y a sangre fría.

“Después de una cuidadosa consideración, he ordenado a los fiscales federales que busquen la pena de muerte en este caso”, señaló Bondi en un comunicado publicado en abril de este año. Mangione será juzgado a partir del 1 de diciembre en un tribunal del estado de Nueva York.

¿Qué pudo llevar a Luigi Mangione a crear el presunto plan de asesinar a Brian Thompson en Nueva York?

Una lesión en la espalda que le “cambió la vida” pudo haber influido en el accionar del sospechoso de matar a tiros al directivo de la aseguradora UnitedHealthcare en pleno centro de Nueva York, según indicó la Policía.

Los detectives se han concentrado en lo que pudo motivar al ingeniero de datos, graduado de la Universidad de Pensilvania y procedente de una familia adinerada de Baltimore, a presuntamente disparar a Thompson a sangre fría. Algunas especulaciones han circulado sobre la salud de Mangione, después de que una foto en lo que parecía ser una de sus cuentas de redes sociales apareciera una radiografía de una columna vertebral con un implemento médico.

“Parece que tuvo un accidente que le hizo ir a emergencias en julio de 2023, y que fue una lesión que le cambió la vida”, aseguró en diciembre de 2024 el jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Joseph Kenny, a la cadena NBC New York.

“Publicó radiografías de tornillos insertados en su columna vertebral. Así que la lesión que sufrió le cambió la vida, le alteró la vida, y eso es lo que puede haberle colocado en esta senda”, añadió el jefe de detectives. También aclaró que la Policía no había encontrado “ningún indicio de que (Mangione) fuera cliente de UnitedHealthcare” y sugirió que podría haber atacado a la empresa por ser la mayor organización de atención sanitaria de Estados Unidos.

La Policía informó que las huellas dactilares de Mangione coincidieron con las halladas cerca a la escena del crimen y que los casquillos encontrados correspondían al arma que portaba en su arresto. La policía también declaró que, cuando fue detenido, Mangione llevaba un manuscrito de tres páginas en el que criticaba el sistema sanitario estadounidense- a menudo cuestionado por anteponer las ganancias al bienestar de las personas-, además de portar un cuaderno con notas relacionadas con la planeación del crimen.

Con información de AFP*

Siga leyendo: Shein generó polémica en EE. UU. tras usar imagen del presunto asesino Luigi Mangione modelando una de sus camisas

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida