Ghislaine Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda y su abogado pide indulto de Trump antes de que ella responda ante el Congreso

Ghislaine Maxwell, exsocia y cómplice del fallecido financiero Jeffrey Epstein, se negó a responder preguntas durante su comparecencia virtual ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y condicionó cualquier testimonio a recibir clemencia presidencial.
La mujer, que cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual de menores, invocó la Quinta Enmienda de la Constitución —que protege contra la autoincriminación— durante una declaración a puerta cerrada realizada desde la cárcel de Texas donde permanece recluida.
La audiencia formaba parte de la investigación legislativa que busca esclarecer los vínculos de Epstein con figuras poderosas de la política, los negocios y el entretenimiento, así como posibles fallas institucionales que habrían permitido que sus delitos se extendieran durante años.