Un rayo cayó en Brasil en medio de una manifestación a favor de Jair Bolsonaro, hay heridos

Al menos 30 personas resultaron heridas, ocho de ellas, al parecer, de gravedad, por un rayo que cayó cerca de seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro cuando hacían una protesta en Brasilia este domingo 25 de enero. Lea más: El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sufrió “lesiones leves” tras una caída en la prisión Miles de manifestantes se habían concentrado bajo una fuerte lluvia en los alrededores de una plaza en apoyo a Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en un penal a las afueras de la capital brasileña. El cuerpo de bomberos informó en una nota enviada a la AFP que atendió en el lugar a 72 personas tras el incidente. De esas, 30 personas fueron trasladadas a dos hospitales cercanos. “Ocho víctimas presentaban condiciones inestables”, añadió.

El exjefe de Estado (2019-2022) fue declarado culpable en septiembre pasado de conspiración para aferrarse al poder de forma “autoritaria” tras su derrota ante Lula en 2022. Sus aliados en el Congreso, de mayoría conservadora, esperan el regreso de las labores legislativas en febrero para ratificar una ley que podría reducir ese periodo a poco más de dos años, a pesar del veto de Lula. Con enormes paraguas o impermeables y camisetas de la selección brasileña, miles de sus seguidores desafiaron la tormenta cerca de la plaza de Cruzeiro. Allí se concentraron tras una marcha promovida por el influenciador y diputado bolsonarista Nikolas Ferreira.

Ferreira inició la caminata el pasado lunes 19 de enero desde el interior del vecino estado de Minas Gerais (sureste), y en el camino se sumaron otros aliados del expresidente, incluyendo su hijo Carlos Bolsonaro. De pronto, fueron sorprendidos por un destello y un estruendo, según un video difundido por medios locales y en redes sociales. Seguidamente, algunas víctimas tuvieron que ser cargadas en brazos por los demás asistentes. “Cayó un rayo y se cayó todo el mundo. La gente no entendía nada hasta que consiguieron levantarse y muchos comenzaron a correr. Los bomberos y el Samu llegaron pronto, pero era mucha gente al mismo tiempo”, relató a G1 Alfredo Santana, uno de los testigos. Muchos de los afectados tuvieron que ser atendidos por ataques de nervios, aunque no tenían quemaduras ni heridas.

