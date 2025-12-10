x

Reviva la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

La entrega del Nobel de la Paz se llevó a cabo en Noruega. A la ceremonia asistieron cuatro presidentes latinoamericanos. Conozca el discurso de aceptación y la lista completa de los cuatro presidentes latinoamericanos que viajaron para respaldar a la líder desde la clandestinidad.

    María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, salió rumbo a Oslo bajo estrictas restricciones, pero no llegará a la ceremonia. FOTO: CAPTURA DE VIDEO | GETTY
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

En Noruega se entregó el Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien estuvo representada por su hija Ana Corina Sosa Machado.

En la ceremonia estuvo presente el presidente de Argentina, Javier Milei, quien llegó a Oslo el martes y tras asistir a la ceremonia de premiación este miércoles, será recibido por el rey de Noruega Harald V.

También asistió el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el opositor Edmundo González Urrutia, candidato a las elecciones presidenciales en Venezuela de 2024, que vive exiliado en España.

El domingo, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajó a Oslo, Noruega, para acudir como invitado “especial” de la opositora venezolana.

Puede leer: “Estaré en Oslo, ya estoy en camino”: desde la clandestinidad María Corina Machado confirma su llegada a Noruega

“Como panameño, como presidente y como demócrata, es una gran oportunidad estar allí (en Oslo), respaldar a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo de Venezuela oprimido”, declaró Mulino en un comunicado. Mulino viajó acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino.

El presidente Santiago Peña (Paraguay) completó la lista de los cuatro jefes de Estado latinoamericanos invitados por Machado a recibir el galardón.

La líder opositora de 58 años recibió el Nobel “por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Ingeniera de profesión, Machado pasó a la clandestinidad luego de las presidenciales de julio de 2024 que llevaron a la reelección de Nicolás Maduro.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién representó a María Corina Machado en la ceremonia del Nobel de la Paz?
La líder opositora venezolana fue representada en Oslo por su hija, Ana Corina Sosa Machado. Machado no pudo asistir a la ceremonia debido a las circunstancias de su clandestinidad tras las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela.
¿Qué presidentes latinoamericanos viajaron a Noruega para apoyar a Machado?
Asistieron cuatro jefes de Estado: Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá) y Santiago Peña (Paraguay). Su presencia fue un gesto de respaldo a la lucha democrática venezolana.
¿Por qué María Corina Machado no asistió personalmente a recibir el premio?
Machado ha estado en la clandestinidad desde las elecciones de julio de 2024, tras la reelección de Nicolás Maduro, debido a la persecución política. Previamente había confirmado desde la clandestinidad que “estaría en Oslo”.
Utilidad para la vida