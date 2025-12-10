Reviva la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

En Noruega se entregó el Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado , quien estuvo representada por su hija Ana Corina Sosa Machado.

En la ceremonia estuvo presente el presidente de Argentina, Javier Milei, quien llegó a Oslo el martes y tras asistir a la ceremonia de premiación este miércoles, será recibido por el rey de Noruega Harald V.

También asistió el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el opositor Edmundo González Urrutia, candidato a las elecciones presidenciales en Venezuela de 2024, que vive exiliado en España.

El domingo, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajó a Oslo, Noruega, para acudir como invitado “especial” de la opositora venezolana.



“Como panameño, como presidente y como demócrata, es una gran oportunidad estar allí (en Oslo), respaldar a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo de Venezuela oprimido”, declaró Mulino en un comunicado. Mulino viajó acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino.

El presidente Santiago Peña (Paraguay) completó la lista de los cuatro jefes de Estado latinoamericanos invitados por Machado a recibir el galardón.