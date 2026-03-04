China define sus metas económicas y el gasto militar para 2026 en medio de tensiones globales

China inauguró el miércoles su importante cónclave político anual conocido como las “Dos Sesiones”, en el que se espera que se revelen los objetivos de crecimiento de la segunda economía mundial así como su presupuesto militar en un contexto global delicado.

Miles de parlamentarios y representantes del gobernante Partido Comunista de todo el país se reúnen durante una semana en Pekín, bajo la supervisión del presidente Xi Jinping, para este gran evento minuciosamente coreografiado y muy mediático.

En él, se fijará el rumbo del gigante asiático para 2026, pero también para los cinco próximos. Por el momento, el gobierno no ha dado ninguna señal de que la guerra en curso en Oriente Medio pueda tener un impacto en este encuentro dedicado en su mayor parte a delinear la política interna.

En cambio, los expertos esperan que las “Dos Sesiones” confirmen el rumbo fijado por el presidente Xi y están atentos a cualquier posible indicio de cambio político anunciado desde el Gran Salón del Pueblo, cerca de la plaza de Tiananmen.

China ha visto cómo se han sucedido las destituciones de altos funcionarios, incluidas las de generales, a medida que se acercaba el evento. Xi ha lanzado una rigurosa campaña anticorrupción desde su llegada al poder en 2012. La capital china, cubierta por un manto de nieve el miércoles por la mañana, está bajo alta vigilancia policial y el vuelo de drones está totalmente prohibido.

Nada se deja al azar durante el encuentro, presentado como una muestra de la atención que el omnipotente Partido Comunista presta al pueblo. La adopción de los textos es muestra de ello, pues la mayoría ya fueron aprobados previamente por los dirigentes del partido.