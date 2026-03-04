x

China define sus metas económicas y el gasto militar para 2026 en medio de tensiones globales

Con la presencia del presidente Xi Jinping, China comenzó en Pekín su reunión política más importante del año. Allí, el primer ministro Li Qiang anunciará cuánto espera que crezca la economía en 2026 y cuánto dinero destinará el país a defensa, en momentos en que el crecimiento se ha moderado y persisten las tensiones con Taiwán y en el mar de China Meridional.

    China fija metas económicas y de defensa para 2026. Foto: redes sociales
Agencia AFP
hace 4 horas
bookmark

China inauguró el miércoles su importante cónclave político anual conocido como las “Dos Sesiones”, en el que se espera que se revelen los objetivos de crecimiento de la segunda economía mundial así como su presupuesto militar en un contexto global delicado.

Miles de parlamentarios y representantes del gobernante Partido Comunista de todo el país se reúnen durante una semana en Pekín, bajo la supervisión del presidente Xi Jinping, para este gran evento minuciosamente coreografiado y muy mediático.

En él, se fijará el rumbo del gigante asiático para 2026, pero también para los cinco próximos. Por el momento, el gobierno no ha dado ninguna señal de que la guerra en curso en Oriente Medio pueda tener un impacto en este encuentro dedicado en su mayor parte a delinear la política interna.

Entérese: ¿Quiénes son los Guardianes de la Revolución y por qué concentran el poder en Irán?

En cambio, los expertos esperan que las “Dos Sesiones” confirmen el rumbo fijado por el presidente Xi y están atentos a cualquier posible indicio de cambio político anunciado desde el Gran Salón del Pueblo, cerca de la plaza de Tiananmen.

China ha visto cómo se han sucedido las destituciones de altos funcionarios, incluidas las de generales, a medida que se acercaba el evento. Xi ha lanzado una rigurosa campaña anticorrupción desde su llegada al poder en 2012. La capital china, cubierta por un manto de nieve el miércoles por la mañana, está bajo alta vigilancia policial y el vuelo de drones está totalmente prohibido.

Nada se deja al azar durante el encuentro, presentado como una muestra de la atención que el omnipotente Partido Comunista presta al pueblo. La adopción de los textos es muestra de ello, pues la mayoría ya fueron aprobados previamente por los dirigentes del partido.

China define sus metas económicas y el gasto militar para 2026 en medio de tensiones globales

China fija rumbo económico y militar: Li Qiang anunciará meta de crecimiento y nuevo aumento del gasto en defensa

El primer ministro Li Qiang presentará allí el informe de actividad del gobierno. Se espera que revele el objetivo de crecimiento de la economía, que avanzó 5% a finales de 2025, un barómetro de la ambición de este país asiático que representa por sí solo un tercio del crecimiento mundial. Los expertos prevén una meta de entre el 4,5% y el 5% para este año.

China debería anunciar también ese mismo día su presupuesto anual de defensa, ante los múltiples retos estratégicos a los que se enfrenta, como las tensiones en el mar de China Meridional y Taiwán, una isla democrática que reclama y a la que ha prometido recuperar incluso por la fuerza.

Los expertos esperan un aumento similar al de ejercicios anteriores, algo más del 7% desde 2022. El cónclave también será una oportunidad para adoptar el plan quinquenal 2026-2030, una carta de ruta que afecta a la economía, la tecnología, la defensa y la demografía. Las líneas generales fueron esbozadas en octubre por el Comité Central del Partido Comunista, en un documento marco que promete redoblar los esfuerzos en favor de las tecnologías emergentes de punta para transformar la industria y garantizar un fuerte crecimiento.

Le puede interesar: Guerra entre EE. UU. e Irán ya habría costado más de US$1.000 millones, según estimaciones de Forbes

Afirma la necesidad de estimular el consumo interno para reducir la dependencia de las exportaciones. A pesar de la dura guerra comercial librada con Estados Unidos en 2025 antes de la frágil tregua acordada en octubre, China registró un superávit comercial récord de casi 1,2 billones de dólares.

El país asiático ha tenido dificultades para recuperar el dinamismo que tenía antes de la pandemia del covid-19 (crecimiento del 6,8% en 2018 y del 6,1% en 2019, según el Banco Mundial), pues su economía sigue sufriendo los efectos prolongados de una grave crisis inmobiliaria.

Siga leyendo: Israel advierte que cualquier sucesor del líder supremo iraní será “objetivo de asesinato”

