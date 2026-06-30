Casi 59.000 edificaciones habrían resultado dañadas o destruidas tras los terremotos en Venezuela

Una evaluación preliminar difundida por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa) indicó que aproximadamente 58.870 edificios habrían resultado dañados o destruidos tras los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio.
El análisis, elaborado con datos satelitales, se conoce mientras las autoridades mantienen las labores de búsqueda y atención de la emergencia, que deja al menos 1.700 personas fallecidas y decenas de miles de desaparecidos.