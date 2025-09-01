Qué es el “cinturón Alpino-himalayo”, la franja sísmica que explica los fuertes terremotos en Afganistán

Un devastador sismo de magnitud 6 dejó más de 800 muertos y al menos 2.700 heridos en el este de Afganistán. Se trata de uno de los países más expuestos a este tipo de fenómenos naturales. El sismo de este lunes estuvo seguido de cinco réplicas que se sintieron a cientos de kilómetros.
La explicación está en su ubicación geográfica: Afganistán se encuentra en pleno corazón del cinturón Alpino-Himalayo, la segunda franja sísmica más activa del planeta después del Cinturón de Fuego del Pacífico.
Con la dorsal mesoatlántica, completa los tres cinturones principales donde se originan con más frecuencia los terremotos a nivel mundial.