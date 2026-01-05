Colombia y América Latina mostraron en la ONU sus divisiones ante la crisis entre Venezuela y EE. UU.

América Latina mostró este lunes sus divisiones ante la crisis entre Estados Unidos y Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU, entre llamados a respetar la soberanía nacional venezolana de unos y el respaldo a la operación militar de Washington de otros.
La captura y traslado del depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York tras un ataque militar en territorio venezolano provocó la reunión de urgencia del máximo órgano de la ONU. “Estas acciones recuerdan los peores momentos de injerencias en la política latinoamericana del Caribe”, declaró la representante colombiana, Leonor Zalabata Torres.
Colombia ingresó en el Consejo de Seguridad este mes de enero, y pidió la reunión urgente del máximo órgano de la ONU a petición de Venezuela.