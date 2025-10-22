Esto dicen los familiares de colombiano muerto en ataque de EE.UU. a lancha en el Caribe

Los familiares de Alejandro Carranza afirman que salió de su casa en el Caribe colombiano para pescar en mar abierto. Días después de perder la comunicación, apareció muerto y señalado por Estados Unidos de transportar droga en una lancha.

En la ciudad de Santa Marta, en el norte de Colombia, sus allegados rechazan los señalamientos contra Carranza, de 40 años, a quien describen como un simple pescador.

Carranza murió durante uno de los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones acusadas de transportar droga en el Caribe.

Para Katerine Hernández, su esposa, era un “muchacho de bien” y una “buena persona” que se dedicaba exclusivamente a la pesca.

En una entrevista con la AFP, la viuda asegura que su pareja no tenía relación con el narcotráfico y considera excesivo el bombardeo. “¿Por qué le fueron a arrebatar la vida así como se la arrebataron?”, se pregunta desde el barrio pobre en el que vivían.

“Ellos (los pescadores) tienen derecho a la vida”. “¿Por qué no lo cogieron preso?”, pregunta sin tener respuesta.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, defiende esa versión y asegura que Carranza era un “pescador” cuya embarcación sufrió un problema mecánico durante su recorrido.

El mandatario critica la presencia estadounidense ordenada por su par Donald Trump en el Caribe, para combatir al narcotráfico.

“La lancha colombiana estaba a la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba”, escribió el sábado el mandatario en la red X. “No tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar”, añadió.

Desde agosto, al menos siete embarcaciones que presuntamente transportaban drogas han sido atacadas, con un saldo de al menos 32 muertos.

De acuerdo con medios de comunicación locales, Carranza tenía antecedentes por el robo de más de 200 armas de la fuerza pública en alianza con grupos criminales. Interrogada por la AFP, la fiscalía no confirmó ni negó esta información.