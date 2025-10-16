Trump confirma operaciones de la CIA en Venezuela y Maduro advierte que Estados Unidos busca forzar su salida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que había autorizado operaciones de la CIA contra Venezuela y que estaba considerando realizar ataques terrestres contra cárteles de la droga del país caribeño.
El anuncio provocó que poco después el presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamara a rechazar los “golpes de Estado de la CIA” y la “guerra en el Caribe”.
En contexto: Donald Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, según The New York Times
Hasta ahora ha habido al menos cinco ataques contra pequeñas embarcaciones de presuntos “narcoterroristas” con saldo de 27 muertos. Desde agosto, Washington desplegó buques y aviones de guerra en el mar Caribe, frente a las aguas de Venezuela, destinados a la lucha antinarcóticos. Caracas denuncia un “asedio” y una “amenaza” para un “cambio de régimen”.
Durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval, Trump fue interrogado sobre un informe del New York Times que afirmaba que había aprobado en secreto que la CIA realizara acciones encubiertas en Venezuela contra Maduro.
Se negó a comentar en detalle. “Pero lo autoricé por dos razones, realmente”, dijo, antes de acusar a Maduro de liderar un régimen “narcoterrorista” y de liberar prisioneros de las cárceles y enviarlos a Estados Unidos. Cuando se le preguntó si había dado a la CIA autoridad para “eliminar” a Maduro, Trump dijo: “Es ridículo hacerme esa pregunta. No es en verdad una pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la responda?”.