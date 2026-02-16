Cuatro colombianos, entre los capturados en la incautación de cocaína más grande en la historia de El Salvador

Cuatro colombianos están implicados en la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador, de acuerdo con el reporte del presidente Nayib Bukele.
El presidente de la nación centroamericana informó en la noche de este domingo que las autoridades navales interceptaron un barco con bandera de Tanzania (África).
“Nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador. A 380 millas náuticas (703.7 kilómetros) al suroeste de nuestras costas, se interceptó el buque de apoyo multipropósito FMS EAGLE, de 180 pies de eslora (54 metros de largo), registrado bajo bandera de Tanzania”, trinó.