Revelan la conversación entre piloto de JetBlue y torre de control luego de maniobra que evitó una colisión cerca a Venezuela

La aerolínea JetBlue informó este lunes que había reportado a las autoridades estadounidenses un presunto incidente que vivió el piloto de uno de sus vuelos la semana pasada, cuando estuvo cerca de chocar con un avión cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cerca de Venezuela.
Estados Unidos ha reunido una gran flotilla de buques de guerra en el Caribe y ha sobrevolado repetidamente la costa de Venezuela en su ofensiva contra lo que califica de “narcoterroristas”.
“Casi tuvimos una colisión en pleno vuelo ahí arriba”, dijo el piloto de JetBlue al control de tráfico aéreo de Curazao —una isla frente a la costa de Venezuela que forma parte del Reino de los Países Bajos— el viernes, según una grabación subida al sitio web LiveATC.net.