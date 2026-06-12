Registraduría desmintió fraude electoral en el exterior, ¿desde cuándo se puede votar para segunda vuelta?

Antes de que se lleven a cabo las elecciones en segunda vuelta, el registrador nacional, Hernán Penagos, desmintió diferentes denuncias de presuntas irregularidades en la votación de los colombianos en el exterior durante la primera vuelta. El funcionario se refirió a un video difundido por la cuenta “Ilustra tu mente” en la red social de Facebook. En la publicación se aseguraba que existían irregularidades en los formularios E-14 y una supuesta manipulación de votos en ciudades de Estados Unidos como Orlando, Miami y Los Ángeles. Sin embargo, explicó que el video comparaba documentos correspondientes a jornadas de votación diferentes, por lo que enfatizó el cuidado que debe haber en la publicación de información engañosa a través de redes sociales. Además, el funcionario enfatizó que en el extranjero se sufraga de lunes a domingo, por lo que comparar actas de jornadas diferentes no constituye ninguna prueba de alteración.

¿Cambios para las votaciones en otros países?

Penagos también recordó que las votaciones en el exterior para la segunda vuelta iniciarán el lunes 15 de junio y se extenderán hasta el domingo 21 de junio a las 4:00 p. m., momento en el que se cerrarán oficialmente las urnas en los países del exterior. Es importante mencionar que hubo algunos cambios en diferentes sedes de votación en Estados Unidos. De acuerdo con la Registraduría, un total de 1.414.661 colombianos podrán ejercer su derecho al voto en el exterior. De esos, 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres. Estados Unidos tuvo 454.262 ciudadanos habilitados para votar en primera vuelta. En el caso de Miami, el puesto de votación fue trasladado al Watsco Center de la Universidad de Miami, ubicado en la 1245 Dauer Dr, Coral Gables, 33146. Esto aplicará para las elecciones anticipadas, entre el lunes 15 de junio y el domingo 21 de junio, y aquellos que se acerquen solo el 21 de junio.

La ciudad de Coral Gables no dejó que se hicieran en el mismo lugar que en la primera vuelta, por motivos de orden público; principalmente de tráfico y movilización de multitudes. Por su parte, el consulado de Colombia en Houston informó a la comunidad colombiana que vive en los estados de Texas, Oklahoma, Luisiana y Arkansas que podrán votar de forma anticipada en Houston entre el lunes 15 de junio y el sábado 20 de junio, de 8 a. m. a 4 p. m. Esto podrá hacerse en la dirección 6430 Hillcroft Ave, Houston, Texas, 77081. En el Metropolitan Multiservice Center, con la dirección 1475 West Gray en la misma ciudad, solo se habilitarán mesas de votación el domingo 21 de junio.