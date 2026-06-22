Cuba: colapso energético provoca apagón simultáneo en más de la mitad del país

La crisis energética cubana volvió a reflejarse el domingo 21 de junio, cuando los cortes de electricidad afectaron simultáneamente a cerca de dos tercios del territorio nacional durante las horas de mayor consumo, esto desde hace meses afecta a buena parte de la isla. Según informó la agencia EFE, con base en datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), el mayor déficit de generación previsto para el día dejó sin servicio eléctrico al 64 % del territorio nacional de manera simultánea durante el horario pico de la tarde y la noche. Entérese: Tensión en Guantánamo: jefe del Pentágono frena el rearme de Cuba y advirtió que no tolerará amenazas EE. UU. Esta crisis energética se ha profundizado desde mediados de 2024 y el Gobierno cubano la ha descrito como “crítica” y “extremadamente tensa”. En las últimas semanas, algunas zonas de La Habana han llegado a acumular más de 30 horas diarias sin electricidad, un escenario que ha incrementado el malestar ciudadano y ha dado paso a protestas pacíficas, cacerolazos y quema de basureros en distintos sectores de la capital.

Detrás de los cortes se encuentra el deterioro de la infraestructura de generación eléctrica. Actualmente, diez de las 16 unidades termoeléctricas del país permanecen fuera de operación por averías o trabajos de mantenimiento. A esto se suma la salida de servicio de 106 centrales de generación distribuida por falta de combustible, además de dos centrales flotantes y otras dos plantas que funcionan con fuel oil. Le puede interesar: La Habana en crisis sanitaria bajo el humo: quema de basura se impone ante el colapso de la recolección estatal en Cuba Las termoeléctricas cubanas, responsables de alrededor del 40 % de la energía que consume el país, enfrentan problemas asociados a décadas de funcionamiento y a la falta de inversiones para su modernización. Paralelamente, los motores de generación que operan con diésel y fuel oil, que aportan otro 40 % de la electricidad nacional, se han visto afectados por la escasez de combustibles.

Expertos independientes consultados por EFE consideran que la crisis responde a una combinación de factores estructurales y coyunturales. Entre ellos mencionan la infrafinanciación histórica del sector energético, el envejecimiento de las plantas de generación y las dificultades para acceder a combustible. Según sus estimaciones, Cuba necesita cerca de 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir su demanda energética, pero solo unos 40.000 provienen de la producción nacional.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El impacto de los apagones se suma a las dificultades económicas que enfrenta la isla. De acuerdo con proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la economía cubana registraría en 2026 una contracción del 6,5 % de su Producto Interno Bruto (PIB), después de haber acumulado una caída superior al 15 % entre 2020 y 2025, lo que convertiría al país en una de las economías con peor desempeño de la región. Siga leyendo: Estados Unidos sancionó al presidente de Cuba y a miembros de la familia Castro Preguntas y respuestas