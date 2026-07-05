Delcy Rodríguez anuncia alianza internacional para recuperar el Aeropuerto de Maiquetía tras los terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el sábado 5 de julio que trabaja con varios países en una alianza internacional para recuperar el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea del país, afectado por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio. El anuncio fue realizado durante una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV), en la que señaló que el plan de reconstrucción será presentado la próxima semana e incluirá la recuperación de otras terminales aéreas que también sufrieron daños.

Durante su intervención, Rodríguez afirmó: “También estamos ya en contacto con alianzas internacionales, países, que van a ayudar a la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía”. No obstante, no identificó a las naciones que participarán en el proyecto ni detalló el alcance de las obras previstas. De acuerdo con información publicada por El País, el aeropuerto continúa operando de forma restringida debido a los daños registrados tanto en el edificio terminal como en las pistas de aterrizaje. Esta situación ha obligado a desviar parte de los vuelos hacia los aeropuertos de Valencia, Maracaibo y Barquisimeto, donde se han reportado retrasos por el incremento de pasajeros. El mismo medio informó que una de las pistas fue rehabilitada para permitir el aterrizaje de aeronaves con personal de rescate y ayuda humanitaria. Además, las autoridades aeronáuticas mantienen vigente hasta el 9 de julio un NOTAM que exige autorización previa para los vuelos internacionales de aviación general, incluidos los privados y ejecutivos.

Medidas para la reconstrucción y balance de la emergencia

En paralelo a la recuperación de la infraestructura aeroportuaria, el Gobierno anunció medidas dirigidas a la reconstrucción de viviendas y edificaciones afectadas por los sismos. Rodríguez indicó que se acordó con la banca pública y privada la activación de una cartera hipotecaria con un subsidio del 80 %, además de la exoneración de tasas e impuestos para registros relacionados con alquileres y compra de inmuebles. La mandataria también informó que quedó prohibida la exportación de materiales de construcción con el propósito de concentrar estos insumos en las labores de reconstrucción. Asimismo, anunció un programa de financiamiento que contempla pagos mensuales durante seis meses para las personas afectadas, aunque no precisó el monto de los recursos ni el número de beneficiarios. Como parte de estas acciones, el Ejecutivo creó la Misión Venezuela Renace, que Rodríguez definió como un “gran brazo ejecutor” para coordinar la recuperación de viviendas e infraestructura dañada.

La recuperación avanza con apoyo internacional y el envío de ayuda humanitaria al país. FOTO: AFP