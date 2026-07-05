Delcy Rodríguez anuncia alianza internacional para recuperar el Aeropuerto de Maiquetía tras los terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el sábado 5 de julio que trabaja con varios países en una alianza internacional para recuperar el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea del país, afectado por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio.
El anuncio fue realizado durante una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV), en la que señaló que el plan de reconstrucción será presentado la próxima semana e incluirá la recuperación de otras terminales aéreas que también sufrieron daños.