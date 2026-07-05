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Delcy Rodríguez anuncia alianza internacional para recuperar el Aeropuerto de Maiquetía tras los terremotos

La presidenta encargada de Venezuela informó que el Gobierno coordina con varios países un plan para rehabilitar el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, mientras avanza un conjunto de medidas para atender la emergencia provocada por los sismos del 24 de junio, que dejaron miles de fallecidos y heridos en el norte del país.

  • Delcy Rodríguez anunció una alianza internacional para recuperar el aeropuerto de Maiquetía. FOTO: Getty Images
    Delcy Rodríguez anunció una alianza internacional para recuperar el aeropuerto de Maiquetía. FOTO: Getty Images
  • La recuperación avanza con apoyo internacional y el envío de ayuda humanitaria al país. FOTO: AFP
    La recuperación avanza con apoyo internacional y el envío de ayuda humanitaria al país. FOTO: AFP
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 4 horas
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el sábado 5 de julio que trabaja con varios países en una alianza internacional para recuperar el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea del país, afectado por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio.

El anuncio fue realizado durante una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV), en la que señaló que el plan de reconstrucción será presentado la próxima semana e incluirá la recuperación de otras terminales aéreas que también sufrieron daños.

Durante su intervención, Rodríguez afirmó: “También estamos ya en contacto con alianzas internacionales, países, que van a ayudar a la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía”. No obstante, no identificó a las naciones que participarán en el proyecto ni detalló el alcance de las obras previstas.

De acuerdo con información publicada por El País, el aeropuerto continúa operando de forma restringida debido a los daños registrados tanto en el edificio terminal como en las pistas de aterrizaje. Esta situación ha obligado a desviar parte de los vuelos hacia los aeropuertos de Valencia, Maracaibo y Barquisimeto, donde se han reportado retrasos por el incremento de pasajeros.

El mismo medio informó que una de las pistas fue rehabilitada para permitir el aterrizaje de aeronaves con personal de rescate y ayuda humanitaria. Además, las autoridades aeronáuticas mantienen vigente hasta el 9 de julio un NOTAM que exige autorización previa para los vuelos internacionales de aviación general, incluidos los privados y ejecutivos.

Siga leyendo: Emergencia en Venezuela: terremotos dejan hospitales saturados y sistema debilitado

Medidas para la reconstrucción y balance de la emergencia

En paralelo a la recuperación de la infraestructura aeroportuaria, el Gobierno anunció medidas dirigidas a la reconstrucción de viviendas y edificaciones afectadas por los sismos. Rodríguez indicó que se acordó con la banca pública y privada la activación de una cartera hipotecaria con un subsidio del 80 %, además de la exoneración de tasas e impuestos para registros relacionados con alquileres y compra de inmuebles.

La mandataria también informó que quedó prohibida la exportación de materiales de construcción con el propósito de concentrar estos insumos en las labores de reconstrucción. Asimismo, anunció un programa de financiamiento que contempla pagos mensuales durante seis meses para las personas afectadas, aunque no precisó el monto de los recursos ni el número de beneficiarios.

Como parte de estas acciones, el Ejecutivo creó la Misión Venezuela Renace, que Rodríguez definió como un “gran brazo ejecutor” para coordinar la recuperación de viviendas e infraestructura dañada.

La recuperación avanza con apoyo internacional y el envío de ayuda humanitaria al país. FOTO: AFP
La recuperación avanza con apoyo internacional y el envío de ayuda humanitaria al país. FOTO: AFP

Por otra parte, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, presentó un balance actualizado de la emergencia e informó que la cifra oficial asciende a 2.954 fallecidos y 16.592 heridos. Los movimientos telúricos impactaron Caracas y otros seis estados del norte del país, siendo La Guaira la entidad con mayores afectaciones.

Durante la jornada, Delcy Rodríguez también condecoró a equipos internacionales de rescate que participaron en las labores de búsqueda y atención tras los terremotos. En el acto fueron reconocidos 143 rescatistas de Argentina, 22 de Barbados, 188 de Brasil, 87 de Francia, 46 de la India, 161 de Catar y 69 del Reino Unido, además de 29 perros de búsqueda y rescate.

En el evento, la presidenta encargada expresó: “Esta es la solidaridad universal que debe inspirar a los pueblos del mundo”. Además, señaló que aún “hay esperanzas de familiares de encontrar personas con vida”.

En materia de cooperación internacional, Brasil envió seis toneladas de vacunas, medicamentos e insumos médicos en un nuevo vuelo de asistencia humanitaria. El cargamento, correspondiente a la sexta operación brasileña desde la emergencia, incluyó donaciones del Ministerio de Salud de Brasil, de la farmacéutica Eurofarma y equipos de laboratorio aportados por la Marina brasileña, destinados principalmente al hospital de campaña instalado por las Fuerzas Armadas de ese país en La Guaira.

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