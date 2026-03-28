Rebeldes hutíes se meten a la guerra en Medio Oriente con ataque directo contra Israel

Los rebeldes hutíes de Yemen se sumaron este sábado 28 de marzo a la guerra de Medio Oriente con un ataque contra Israel, el primero por parte de estos aliados de Irán tras un mes de conflicto que ha sacudido la economía mundial. La intervención de este grupo proiraní amenaza con perturbar también la navegación por el mar Rojo, alternativa para algunas monarquías petroleras del Golfo al estrecho de Ormuz, bloqueado por las fuerzas iraníes. Puede leer: Trump aplazó 10 días más su amenaza de destruir toda la infraestructura eléctrica en Irán, ¿negociará o cumplirá? La guerra estalló el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, en los que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Desde entonces, el conflicto se ha propagado a toda la región y golpea la economía global, especialmente por los problemas de suministro y el encarecimiento del petróleo y el gas. En una declaración en video difundida en X, un portavoz de los hutíes afirmó que el movimiento había lanzado su “primera operación” contra Israel con el lanzamiento de misiles balísticos hacia objetivos militares sensibles. Este grupo, un componente clave del llamado “eje de la resistencia” de movimientos armados afines a Irán, había amenazado en la víspera con sumarse al conflicto.

Horas antes de la reivindicación, el ejército israelí informó que estaba interceptando un ataque procedente de Yemen. No se reportaron víctimas ni daños en Israel. En otro de los frentes de guerra, el presidente del Líbano denunció como “un crimen” la muerte de tres periodistas en un ataque israelí, al tiempo que el ministro de salud anunció la muerte de 51 trabajadores de salud a manos de Israel desde el 2 de marzo.

El mar Rojo, punto clave de la guerra en Medio Oriente

Durante la guerra entre Israel y Hamás en Gaza entre 2023 y 2025, los hutíes habían llevado a cabo numerosos ataques contra Israel y buques comerciales en el mar Rojo y en el golfo de Adén. Pero, hasta este sábado, habían permanecido al margen del nuevo conflicto. El mar Rojo ha pasado a ser un punto clave en esta nueva guerra. Arabia Saudita ha redirigido buena parte de sus exportaciones de petróleo hacia el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, para evitar el estrecho de Ormuz. Irán controla de facto el tránsito por ese paso que da entrada al golfo Pérsico y por donde antes circulaba una quinta parte del comercio global de hidrocarburos. Sus fuerzas también han lanzado numerosos ataques contra intereses estadounidenses o infraestructuras energéticas de los países vecinos, lo que ha perturbado los mercados.

Este sábado, el ejército iraní reivindicó un ataque contra un buque logístico estadounidense cerca del puerto omaní de Salalah, en el mar Arábigo, donde un hombre resultó herido. También se reportaron ataques contra el aeropuerto de Kuwait y de Erbil, en el Kurdistán iraquí, y lanzamientos de misiles y drones en una zona industrial de Emiratos Árabes. En Jerusalén, periodistas de AFP escucharon dos explosiones después de que el ejército detectara misiles procedentes de Irán. Siga leyendo: ¿Quién miente? Trump plantea el fin de la guerra, mientras Irán lo niega y anuncia nuevos ataques contra Israel

Maniobras diplomáticas en la guerra en Medio Oriente

Aunque el conflicto no muestra señales de remitir, Estados Unidos insiste en que el desenlace está cerca y el presidente Donald Trump afirma que sus fuerzas han desmantelado el aparato militar iraní. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, dijo el viernes que confiaba en que Irán aceptará sentarse a negociar con Washington “esta semana”. “Al menos, eso esperamos”, dijo en un foro empresarial en Miami. Washington aguarda la respuesta de Teherán a un plan de paz de quince puntos. “Podría resolverlo todo”, aseguró Witkoff.

Pakistán, que ha actuado como intermediario entre ambos bandos, acogerá domingo y lunes en Islamabad a los ministros de Exteriores de Arabia Saudita, Turquía y Egipto para abordar la crisis. Antes de ese encuentro, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, habló con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, que alabó “sus esfuerzos de mediación para detener la agresión contra la república islámica”. El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, afirmó el viernes que Estados Unidos e Irán contemplan un encuentro directo en Pakistán “próximamente”, aunque no reveló la fuente de esa información.

Los hutíes de Yemen entran en el conflicto tras lanzar un ataque contra Israel.

Ataques a nucleares y siderúrgicas en Medio Oriente