Donald Trump afirma que acuerdo de paz con Irán está en la “fase final” y estima avances en los próximos días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que las conversaciones para alcanzar un acuerdo con Irán se encuentran en la etapa final de negociación.

Sus declaraciones se produjeron un día después de que Irán e Israel anunciaran el cese de una serie de ataques cruzados que habían puesto en riesgo la tregua vigente en la región desde abril.

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“Estamos en la fase final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno”, declaró Trump ante periodistas. Además, indicó que el entendimiento podría quedar cerrado en “dos o tres días”.

El mandatario sostuvo que los contactos diplomáticos avanzan tras la reducción de las hostilidades entre Teherán y Tel Aviv. En ese sentido, aseguró: “Irán e Israel iban y venían y ahora ambos acordaron a través de mí detenerse y estamos en la fase final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno”.

La reciente escalada comenzó después de que Irán lanzara misiles contra Israel en respuesta a la ofensiva israelí en Líbano contra Hezbollah, organización aliada de Teherán. Posteriormente, Israel respondió con ataques y se produjo un nuevo intercambio de fuego antes de que las autoridades iraníes anunciaran la suspensión de sus acciones militares.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que “el fuego en ese frente está controlado”, luego de que Irán comunicara el cese de sus operaciones.