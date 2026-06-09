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Donald Trump afirma que acuerdo de paz con Irán está en la “fase final” y estima avances en los próximos días

El presidente de Estados Unidos aseguró que las negociaciones con Irán atraviesan su etapa decisiva y señaló que un posible acuerdo podría concretarse en “dos o tres días”, en un contexto marcado por el cese reciente de ataques entre Irán e Israel, la continuidad de las tensiones en Líbano y los esfuerzos diplomáticos para evitar una nueva escalada en Medio Oriente.

  • El presidente de EE. UU. dijo que las negociaciones podrían concluir en dos o tres días. FOTO: AFP
    El presidente de EE. UU. dijo que las negociaciones podrían concluir en dos o tres días. FOTO: AFP
  • La tregua sigue siendo frágil mientras continúan tensiones y operaciones en Líbano. FOTO: AFP.
    La tregua sigue siendo frágil mientras continúan tensiones y operaciones en Líbano. FOTO: AFP.
  • El proceso entra en una etapa decisiva con esfuerzos para evitar nuevos enfrentamientos. FOTO: EFE.
    El proceso entra en una etapa decisiva con esfuerzos para evitar nuevos enfrentamientos. FOTO: EFE.
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 4 horas
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que las conversaciones para alcanzar un acuerdo con Irán se encuentran en la etapa final de negociación.

Sus declaraciones se produjeron un día después de que Irán e Israel anunciaran el cese de una serie de ataques cruzados que habían puesto en riesgo la tregua vigente en la región desde abril.

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“Estamos en la fase final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno”, declaró Trump ante periodistas. Además, indicó que el entendimiento podría quedar cerrado en “dos o tres días”.

El mandatario sostuvo que los contactos diplomáticos avanzan tras la reducción de las hostilidades entre Teherán y Tel Aviv. En ese sentido, aseguró: “Irán e Israel iban y venían y ahora ambos acordaron a través de mí detenerse y estamos en la fase final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno”.

La reciente escalada comenzó después de que Irán lanzara misiles contra Israel en respuesta a la ofensiva israelí en Líbano contra Hezbollah, organización aliada de Teherán. Posteriormente, Israel respondió con ataques y se produjo un nuevo intercambio de fuego antes de que las autoridades iraníes anunciaran la suspensión de sus acciones militares.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que “el fuego en ese frente está controlado”, luego de que Irán comunicara el cese de sus operaciones.

La tregua sigue siendo frágil mientras continúan tensiones y operaciones en Líbano. FOTO: AFP.
La tregua sigue siendo frágil mientras continúan tensiones y operaciones en Líbano. FOTO: AFP.

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Persisten las tensiones en Líbano pese a los avances diplomáticos

Aunque las conversaciones continúan, la situación en Líbano sigue siendo uno de los principales puntos de tensión. Irán ha intentado vincular la estabilidad regional con el escenario libanés, donde Israel mantiene operaciones militares contra Hezbollah.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reiteró que la campaña militar continuará y advirtió que Israel responderá a cualquier ataque procedente de Hezbollah. En ese contexto, el ejército israelí ordenó este martes la evacuación de sectores de la ciudad de Tiro y zonas cercanas en el sur de Líbano ante la posibilidad de nuevos bombardeos.

La violencia continuó en territorio libanés y dejó víctimas mortales en varias zonas del país. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Líbano, un ataque israelí en la ciudad de Tiro causó la muerte de cinco personas, mientras que otro bombardeo en el distrito de Nabatieh dejó siete fallecidos. Además, una tercera acción militar en Marwanieh provocó la muerte de dos personas.

Asimismo, el ejército israelí informó que detectó proyectiles lanzados contra sus tropas desplegadas en el sur de Líbano. Parte de esos proyectiles fueron interceptados y uno impactó cerca de los soldados sin causar víctimas.

Durante la madrugada del martes, las fuerzas israelíes también reportaron la interceptación de un “objeto aéreo sospechoso” procedente de Yemen, donde operan los rebeldes hutíes respaldados por Irán.

El proceso entra en una etapa decisiva con esfuerzos para evitar nuevos enfrentamientos. FOTO: EFE.
El proceso entra en una etapa decisiva con esfuerzos para evitar nuevos enfrentamientos. FOTO: EFE.

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Trump presiona para mantener el alto el fuego

En medio de las negociaciones, Trump insistió públicamente en la necesidad de evitar una nueva escalada militar. El presidente estadounidense exhortó a las partes a dejar de “disparar” y sostuvo que las “negociaciones finales” seguirán adelante “salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino”.

Además, reveló una conversación con Netanyahu. Según relató al medio Axios, le dijo: “Bibi, deberías tener cuidado o muy pronto te quedarás solo”. El primer ministro israelí respondió posteriormente que ya había transmitido a Trump que “Israel tiene pleno derecho a la autodefensa”.

En otra de sus declaraciones, el mandatario estadounidense defendió la vía diplomática frente a una eventual intensificación militar. “Si vamos y bombardeamos —algo que podríamos hacer muy fácilmente si queremos, y pasamos otras dos o tres semanas bombardeando—, no les quedará absolutamente nada. Pero no tendrán el estrecho abierto durante meses”, afirmó. Luego agregó: “Si llevamos a cabo el bombardeo, ya saben, mucha gente va a morir. ¿Quién quiere hacer eso? Yo no”.

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