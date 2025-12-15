Trump atribuye la muerte del cineasta Rob Reiner a la “ira” causada por su “furibunda obsesión” contra él

El presidente estadounidense Donald Trump ha expresado su pesar por la muerte del director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, asesinados el domingo en su residencia de Los Ángeles, en un acto que ha atribuido a la “ira” causada por la “furibunda obsesión” del cineasta en su contra.

Rob y su esposa han muerto “al parecer por la ira que provocaba en los demás por su padecimiento enorme, obstinado e incurable de una enfermedad mental incapacitante conocida como Síndrome de Locura por Trump, a veces denominada SLT (TDS, por sus siglas en inglés)”, ha afirmado Trump en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Truth Social.

“Se sabe que ha vuelto loca a la gente con su furibunda obsesión con el presidente Donald J. Trump, con su evidente paranoia en nuevas cotas mientras la Administración Trump supera todos sus objetivos y expectativas de grandeza y con la Edad Dorada de América por delante, quizás como nunca antes”, argumentó.

El mandatario calificó de “triste suceso” la muerte de Reiner y su esposa, de quien afirma que estaba “torturado” y que “tenía problemas”. Además, ha señalado que “fue un director de películas con mucho talento”, una “estrella de la comedia”. “¡Descansen en paz!”, concluyó.