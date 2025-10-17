“No sé quién es, pero fue muy generosa”: Trump niega a María Corina Machado, quien le dedicó el Nobel de Paz

“Alguien lo consiguió. Es una mujer muy amable, muy amable. No sé quién es, pero fue muy generosa”, dijo el presidente Donald Trump en una rueda de prensa este viernes, cuando le preguntaron por el premio Nobel de Paz y su más reciente ganadora, la opositora venezolana María Corina Machado.
El desconocimiento de Machado por parte de Trump causó asombro entre los seguidores de la lideresa, pues ella le había dedicado el premio al mandatario estadounidense.
“Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decisivo apoyo a nuestra causa”, trinó la galardonada el pasado 10 de octubre, tras conocer la noticia del Nobel por parte del Comité Noruego.
