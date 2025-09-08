¿Estados Unidos planea atacar territorio venezolano? “Ya lo verán”, aseguró Donald Trump

¿Cuál es el siguiente paso de Estados Unidos tras el envío de buques de guerra al Caribe? Es la pregunta que todos se hacen y que, de a poco, el presidente Donald Trump ha ido respondiendo con palabras y con acciones, pues su objetivo es ir contra dos grupos criminales venezolanos que incluyó en el listado de organizaciones terroristas: el Tren de Aragua y el cartel de los Soles.
Ya hubo una primera muestra del “poderío” estadounidense tras el ataque a una embarcación cargada de droga en la que 11 personas murieron y que autoridades norteamericanas señalaron de ser parte del Tren de Aragua. Pero tras esta acción, Trump y su gobierno, al parecer, preparan otras movidas en las que no descartan llegar a atacar territorio venezolano.