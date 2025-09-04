¿Cuál es el poder militar de Venezuela ante las “amenazas” de Estados Unidos?

Cazas rusos, drones iraníes, tanques franceses y un viejo submarino alemán: Venezuela cuenta con 343.000 “hombres y mujeres en armas” y una dotación vetusta en su Fuerza Armada para hacer frente a una –muy improbable por ahora– invasión de Estados Unidos.
El presidente Nicolás Maduro denuncia “la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años” tras la movilización de buques de guerra estadounidenses al Caribe para operaciones contra el narcotráfico.
Lea más: En medio de tensiones con Venezuela, Marco Rubio estará en México y Ecuador: Estados Unidos prioriza relaciones en la región
“Están buscando un cambio de régimen a través de la amenaza militar y manchar las manos de Donald Trump de sangre”, dijo Maduro a corresponsales extranjeros. “Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada”.
Analistas descartan una operación militar convencional dirigida a Venezuela por parte de Estados Unidos, que tiene el ejército más poderoso del mundo.