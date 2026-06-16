Ecuador captura a siete presuntos miembros de disidencia de las Farc en zona fronteriza con Colombia

El Ejército de Ecuador informó este martes 16 de junio sobre la detención de siete personas presuntamente vinculadas al grupo Oliver Sinisterra, una disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La operación se desarrolló en el municipio de Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas, una zona fronteriza con Colombia, como parte de las acciones de seguridad adelantadas por las Fuerzas Armadas ecuatorianas contra estructuras relacionadas con el crimen organizado en la frontera norte.

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Durante el operativo militar, las autoridades decomisaron dos fusiles, tres escopetas, municiones de diferentes calibres, equipo táctico e insumos destinados para permanencia en el terreno.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que avanzarán en las investigaciones para establecer su posible relación con actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y la movilidad de grupos armados en corredores estratégicos de la zona limítrofe entre Ecuador y Colombia.