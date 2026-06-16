Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ecuador captura a siete presuntos miembros de disidencia de las Farc en zona fronteriza con Colombia

El operativo militar se realizó en la frontera norte del país y permitió la incautación de armas, municiones y equipos tácticos.

  • Ecuador mantiene cooperación con Estados Unidos contra el crimen organizado transnacional. FOTO: Archivo.
    Ecuador mantiene cooperación con Estados Unidos contra el crimen organizado transnacional. FOTO: Archivo.
  • El operativo militar se desarrolló en Eloy Alfaro, provincia fronteriza de Esmeraldas. FOTO: EFE.
    El operativo militar se desarrolló en Eloy Alfaro, provincia fronteriza de Esmeraldas. FOTO: EFE.
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 59 minutos
bookmark

El Ejército de Ecuador informó este martes 16 de junio sobre la detención de siete personas presuntamente vinculadas al grupo Oliver Sinisterra, una disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La operación se desarrolló en el municipio de Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas, una zona fronteriza con Colombia, como parte de las acciones de seguridad adelantadas por las Fuerzas Armadas ecuatorianas contra estructuras relacionadas con el crimen organizado en la frontera norte.

Lea más: Terremoto de magnitud 6,7 sacude Indonesia: deja un muerto, heridos y graves daños materiales

Durante el operativo militar, las autoridades decomisaron dos fusiles, tres escopetas, municiones de diferentes calibres, equipo táctico e insumos destinados para permanencia en el terreno.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que avanzarán en las investigaciones para establecer su posible relación con actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y la movilidad de grupos armados en corredores estratégicos de la zona limítrofe entre Ecuador y Colombia.

El operativo militar se desarrolló en Eloy Alfaro, provincia fronteriza de Esmeraldas. FOTO: EFE.
El operativo militar se desarrolló en Eloy Alfaro, provincia fronteriza de Esmeraldas. FOTO: EFE.

Siga leyendo: Buques cargados de petróleo vuelven a salir del estrecho de Ormuz tras acuerdo entre EE.UU. e Irán

Cooperación internacional y acciones de seguridad en la frontera

La captura de estas siete personas ocurrió un día después de que la provincia de Esmeraldas fuera escenario de operaciones y entrenamientos fluviales combinados entre Ecuador y Estados Unidos. En estas actividades participaron integrantes del Batallón de Infantería de Marina 11 San Lorenzo y del Special Boat Team 22 (SBT-22) de las Fuerzas Armadas estadounidenses, quienes realizaron maniobras de reconocimiento fluvial, navegación táctica y procedimientos de respuesta ante posibles escenarios de riesgo.

El Ministerio de Defensa de Ecuador señaló que estas actividades forman parte del fortalecimiento de la cooperación internacional frente al crimen organizado transnacional, con el propósito de mejorar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas en una región afectada por la presencia de organizaciones dedicadas a economías ilegales.

Ecuador mantiene desde 2024 un estado de «conflicto armado interno» declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas» y que el Gobierno relaciona principalmente con el narcotráfico y la minería ilegal.

De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, el país registró cerca de 9.300 homicidios durante 2025, la cifra más alta reportada en su historia reciente. En este contexto, Estados Unidos se mantiene como uno de los países que coopera con Ecuador en las estrategias dirigidas a enfrentar las redes del crimen organizado que tienen presencia en distintas zonas, especialmente en las áreas fronterizas con Colombia y Perú.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos