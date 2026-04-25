Venezuela podrá pagar la defensa de Maduro y su esposa: Estados Unidos lo autorizó

Estados Unidos dio luz verde para que el gobierno de Venezuela pague los honorarios de la defensa del depuesto presidente Nicolás Maduro, detenido en Nueva York acusado de narcotráfico, según un documento judicial.

Hasta ahora, la administración estadounidense impedía que el gobierno venezolano cubriera los honorarios de los abogados de Maduro y de su esposa Cilia Flores, también encarcelada y procesada por tráfico de drogas, debido a las sanciones internacionales que pesan sobre el país.

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La defensa del matrimonio se había aferrado a este punto para intentar lograr la anulación de la acusación, con el argumento de que prohibir a un acusado acceder al abogado de su elección constituye una violación de un derecho garantizado por la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.

Pero el Departamento del Tesoro va a permitir “a los abogados de la defensa recibir pagos del gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones”, escribió el fiscal de Nueva York, Jay Clayton, al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, en una carta fechada el viernes.