Trump confirmó que nuevo ataque en el Caribe fue contra semisumergible de narcos: dos tripulantes habrían sobrevivido

El presidente Donald Trump afirmó que un “submarino que transportaba drogas” fue blanco de un ataque de la Fuerza Naval estadounidense en el mar Caribe, refiriéndose a un semisumergible alcanzado por un misil en aguas internacionales.

“Atacamos un submarino, era un submarino que transportaba drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de drogas”, dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, al ser consultado este viernes sobre un ataque que al parecer dejó dos sobrevivientes.

El secretario de Estado, Marco Rubio, sentado junto a Trump ante la prensa, no confirmó si hubo sobrevivientes y anticipó que probablemente se dará más información en el transcurso del día.

De manera extraoficial, se ha dicho que hubo un tripulante muerto y otros dos fueron rescatados en altamar por helicópteros de la Marina, y llevados aún con vida a una de las ocho embarcaciones que EE.UU. tiene desplegadas en el área hace un mes.