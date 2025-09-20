Ordenan captura de hijo de presidente de Bolivia por violencia familiar

El Ministerio Público de la ciudad de Santa Cruz ordenó la detención del hijo mayor del presidente de Bolivia, Luis Arce, por “violencia familiar”, según información de la prensa local.

La fiscal Jessica Echeverría, especializada en delitos en razón de género, emitió la orden de aprehensión contra Luis Marcelo Arce, de 33 años, a raíz de una denuncia por “violencia familiar o doméstica”, de acuerdo con el documento difundido por medios.

El presidente Arce aseguró que su familiar debe ser investigado como cualquier ciudadano.

“Manifiesto enfáticamente que toda denuncia contra mis hijos, quienes son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos, debe investigarse y esclarecerse ante las instancias que correspondan como con cualquier otro ciudadano”, señaló el mandatario en su página de Facebook.

La Fiscalía mantiene en reserva la identidad de la denunciante y los detalles de la presunta agresión.

El propio Arce, que terminará su mandato de cinco años en noviembre, enfrenta una denuncia por asuntos privados.

A inicios de este mes, el Ministerio Público dio a conocer la denuncia de una mujer que asegura que el mandatario la abandonó en estado de embarazo en 2024.

La denunciante es una exfuncionaria de una oficina jurídica del gobierno de Arce. En la denuncia la presunta afectada señala que en 2024 informó al mandatario de 61 años que esperaba un hijo suyo.

Casado y con tres hijos, el presidente dijo que no había sido notificado del caso, pero que en su momento asumiría su defensa junto con sus abogados, aunque sin confirmar o negar la denuncia.