Ciberataque provoca retrasos y cancelaciones en aeropuertos de Reino Unido, Alemania y Bélgica

Un ciberataque colapsó sistemas en aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín, causando cancelaciones y retrasos. Esto deben saber los viajeros afectados.

    En diferentes aeropuertos de Europa se vieron largas filas por el ciberataque. Fotos: redes sociales
    Aeropuerto de Bruselas con largas filas en los mostradores, sin embargo, el problema ya estaría resuelto. Foto: redes sociales
    El aeropuerto Heathrow de Londres fue uno de los más afectados. Foto: redes sociales
    El aeropuerto de Berlín sufrió por el ciberataque a uno de sus proveedores. Foto: redes sociales
Agencia AFP
hace 5 horas
bookmark

Los aeropuertos europeos de Heathrow-Londres, Berlín y Bruselas sufrieron este sábado retrasos y cancelaciones de vuelos debido a ciberataques contra sistemas de registro de pasajeros y equipaje, confirmó una empresa proveedora del sector.

Periodistas de AFP en las terminales de Londres y Bruselas observaron largas filas de pasajeros que esperaban frente a los mostradores y consultaban las pantallas informativas donde se multiplicaban los avisos de retrasos.

Lea también: Contraloría señala a la Aerocivil por irregularidades en diez aeropuertos y presunto detrimento de $5.670 millones

“Hemos tomado conocimiento de una disrupción relacionada con ciberataques en nuestro software Muse en ciertos aeropuertos”, dijo la empresa Collins Aerospace en una escueta comunicación.

El impacto “se limita al registro electrónico de clientes y al depósito de equipajes”, agregó la compañía, que no da detalles sobre el tipo o el origen del ciberataque.

El aeropuerto de Bruselas afirmó en su página web que el “ciberataque” ocurrió el “viernes por la noche”.

“Esto tuvo consecuencias importantes en el programa de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones”, añadió.

El sábado a mediodía de Europa la situación no había sido resuelta, dijeron fuentes del aeropuerto a la AFP. Al menos 10 vuelos fueron cancelados y 17 vuelos tenían retrasos de más de una hora.

La agencia internacional vio largas filas de pasajeros frente a los mostradores donde, según estas fuentes aeroportuarias, los registros y embarques se estaban haciendo manualmente.

Sin embargo, “los sistemas propios del Aeropuerto de Bruselas no parecen estar afectados en este momento”, agregaron estas fuentes.

Aeropuerto de Bruselas con largas filas en los mostradores, sin embargo, el problema ya estaría resuelto. Foto: redes sociales

Largas filas en los aeropuertos

En el aeropuerto de Heathrow, el más importante de Londres, también se podían ver largas filas en los mostradores, constató una periodista de la AFP.

El terminal afirmó estar afectado por estos problemas que “podrían provocar retrasos en las salidas”.

Maria Casey, una viajera de Hampshire, al sur de Inglaterra, debía partir el sábado por la mañana en un vuelo de Etihad con destino a Tailandia vía Abu Dabi y dijo que tuvo que hacer fila durante tres horas para poder facturar sus equipajes.

“Tuvieron que escribir nuestras etiquetas a mano”, dijo a la agencia británica PA. “Solo había dos mostradores abiertos, estábamos furiosos”, agregó.

Según la BBC, el organismo de supervisión del sector aéreo, Eurocontrol, pidió a las aerolíneas cancelar la mitad de sus vuelos con salida y llegada al aeropuerto entre las 4 de la mañana del sábado y las 2 de la mañana del domingo, a causa de este incidente.

Heathrow aconseja a los pasajeros verificar el estado de su vuelo con su aerolínea y llegar con mucho tiempo de antelación para realizar los trámites de registro.

El aeropuerto Heathrow de Londres fue uno de los más afectados. Foto: redes sociales

En su sitio en internet, el aeropuerto de Berlín también indicó que tenía un “problema técnico con un proveedor”.

Collins Aerospace afirmó que está trabajando para resolver los fallos”lo antes posible”.

Varios ciberataques y fallas digitales han perturbado el transporte aéreo alrededor del mundo en los últimos años, porque el sector depende cada vez más de sistemas digitalizados.

El aeropuerto de Berlín sufrió por el ciberataque a uno de sus proveedores. Foto: redes sociales

En un informe reciente sobre la amenaza cibernética en el sector aeronáutico, el grupo de defensa y tecnología Thales contabilizó 27 ciberataques de tipo ransomware entre enero de 2024 y abril de 2025 en la aviación, lo que representa un aumento del 600% en un año, apuntando a aerolíneas, aeropuertos, sistemas de navegación e incluso subcontratistas.

En julio pasado, la aerolínea australiana Qantas fue objeto de ataques de hackers que penetraron en un sistema que albergaba datos sensibles de seis millones de sus clientes. En diciembre de 2024, la aerolínea Japan Airlines también fue atacada.

Siga leyendo: Delta planea volver a Medellín tras 25 años de operación en Colombia, ¿cuál es la estrategia?

¿Qué aeropuertos sufrieron el ciberataque en Europa?
Los más afectados fueron Heathrow en Londres, Berlín y Bruselas, con cancelaciones, demoras y filas por fallos en el registro de pasajeros y equipajes.
¿Qué deben hacer los pasajeros afectados por retrasos?
Revisar constantemente el estado del vuelo con la aerolínea, llegar con antelación al aeropuerto y conservar recibos de gastos para reclamos posteriores.
¿Son frecuentes los ciberataques en la aviación?
Sí. Entre 2024 y 2025 se registraron 27 ataques de ransomware en aerolíneas y aeropuertos, un aumento del 600%, según datos de la firma Thales.
Utilidad para la vida