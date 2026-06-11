Elecciones en Perú: derechista Fujimori remonta y tiene una ligera ventaja en un parejo escrutinio

La derechista Keiko Fujimori retomó una ligera ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez en el reñido conteo oficial de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú, una contienda cuyo final aún es incierto. Con 98,21% de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50% de los votos frente al 49,99% de Sánchez, según resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web. Lea también | Elecciones en Perú: Ciudadanos votan en una reñida segunda vuelta para elegir a su noveno presidente en 10 años Impulsada por sufragios en Estados Unidos y Japón, la candidata Fujimori, de 51 años, aventaja con un escaso margen de algunos cientos de votos a Sánchez, de 57 años. La autoridad electoral informó que el cómputo final “podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes”, dependiendo de las observaciones a las actas que se vayan registrando.

Así van las elecciones en Perú. Foto: Captura ONPE

Para declarar un ganador, además, deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 480.000 votos, lo que puede llevar días.

“Vamos a esperar las cifras oficiales pero sin duda, cuando aumenta el conteo, sobre todo de las actas que están viniendo del extranjero, nos da mucho, mucho aliento”, dijo a periodistas Keiko Fujimori. La aspirante a la presidencia se dijo “optimista y prudente” (...) y va a respetar, sea cual sea, el resultado”.