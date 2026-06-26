Elon Musk ofrecerá internet gratis en Venezuela a través de Starlink tras el terremoto

Elon Musk anunció que ofrecerá servicios de internet gratuito a las personas afectadas por el terremoto de 7,1 y su réplica de 7,5 en Venezuela, ocurridos la noche del 24 de junio de 2026.
El magnate tecnológico pondrá a disposición su empresa Starlink, un servicio de internet satelital de SpaceX, para facilitar las comunicaciones mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate de los organismos de socorro lideradas por el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.
Lea también: La cuenta regresiva para el fin del brote de hantavirus ya comenzó: esto dice la OMS
El servicio de internet gratuito estará disponible en el país suramericano hasta el 25 de julio, según se lee en un post de la compañía.
“Para aquellos afectados por los devastadores terremotos en Venezuela, Starlink está proporcionando servicio gratuito hasta el 25 de julio para clientes nuevos y existentes. También estamos trabajando para implementar rápidamente terminales de Starlink y restaurar la conectividad en las zonas más afectadas”, se lee.