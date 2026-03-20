Embajada de Colombia en EE. UU. responde a informe del New York Times y dice que Petro no ha sido notificado de ninguna investigación

La embajada de Colombia en Estados Unidos rechazó un informe del New York Times que asegura que el presidente Gustavo Petro está siendo investigado por las autoridades de Estados Unidos por el presunto ingreso del narcotráfico a su campaña. Le puede interesar: Justicia de EE. UU. está investigando a Gustavo Petro por presunto ingreso del narcotráfico a su campaña, según el NYT La oficina diplomática respondió a la información publicada por ese diario y aseguró que “ninguna autoridad competente ha emitido una determinación o notificación formal” sobre dichas investigaciones. “Las insinuaciones reportadas carecen de fundamento legal o fáctico”, informó en un comunicado este 20 de marzo.

Pese a considerarlas fundadas, la embajada destacó que “Colombia mantiene un firme compromiso con el Estado de derecho, el debido proceso y la integridad de sus instituciones democráticas”, y aseguró que el gobierno continuará trabajando con socios internacionales a través de los canales establecidos, con la seriedad que estos asuntos exigen. Según la embajada, esta información en contra del presidente Petro, bajo su análisis, marca una distancia clara entre la narrativa de lo expuesto por el New York Times y “la realidad de los expedientes judiciales del mandatario”.

La trayectoria política de Petro frente a la presunta criminalidad que le acusan

Como parte de la defensa institucional, el comunicado de la oficina diplomática resaltó el historial del presidente Petro, argumentando que su carrera se ha caracterizado por una oposición directa a las estructuras delictivas. La Embajada recordó que el mandatario ha enfrentado diferentes riesgos personales, incluyendo el exilio, como consecuencia de sus denuncias contra diversas irregularidades en el país. “A lo largo de su vida pública, el presidente Gustavo Petro ha enfrentado de manera constante e inequívoca la actividad criminal”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. FOTO: Getty

En este sentido, la representación diplomática insistió en que la imagen del jefe de Estado colombiano debe evaluarse bajo hechos verificables y procesos documentados, sentenciando que “el historial se sustenta en el escrutinio, no en la especulación”. El pronunciamiento concluyó haciendo una solicitud a respetar los “canales diplomáticos establecidos y evitar que la sensibilidad política del momento” interfiera en las relaciones bilaterales entre ambos países, basándose en datos no corroborados.

El presidente Petro se defendió de las investigaciones: “Nunca he hablado con un narco”

Luego de la polémica generada por la información publicada por el New York Times y la respuesta de la embajada de Colombia en Estados Unidos, el jefe de Estado se defendió de las acusaciones por el presunto ingreso del narcotráfico a su campaña. Por medio de un mensaje publicado este viernes 20 de marzo en cuenta de X, Petro aseguró que no tiene ninguna investigación relacionada con el narcotráfico en el país, ya que “nunca” ha hablado con un narcotraficante. Asimismo, señaló que, por el contrario, dedicó diez años de su vida a “denunciar los vínculos entre los narcotraficantes más poderosos y los políticos en el Congreso de la República y los gobiernos locales y nacionales con estos narcos en lo que denominó la época de la gobernanza paramilitar”.