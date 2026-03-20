Embajada de Colombia en EE. UU. responde a informe del New York Times y dice que Petro no ha sido notificado de ninguna investigación

La embajada de Colombia en Estados Unidos rechazó un informe del New York Times que asegura que el presidente Gustavo Petro está siendo investigado por las autoridades de Estados Unidos por el presunto ingreso del narcotráfico a su campaña.
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La oficina diplomática respondió a la información publicada por ese diario y aseguró que “ninguna autoridad competente ha emitido una determinación o notificación formal” sobre dichas investigaciones. “Las insinuaciones reportadas carecen de fundamento legal o fáctico”, informó en un comunicado este 20 de marzo.